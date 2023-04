Giorni difficile attendono Zuleyha: nelle puntate di Terra Amara che, a breve, verranno trasmesse su Canale 5, Altun non solo finirà in carcere per aver tentato di uccidere il marito ma avrà a che fare anche con le altre detenute. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, le compagne di cella di Zuleyha la prenderanno di mira visto che, essendo benestante, non verrà vista di buon'occhio. Esasperata per le continue vessazioni, la protagonista deciderà di reagire arrivando a minacciare una galeotta con un pezzo di vetro.

Zuleyha in carcere per tentato omicidio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su Zuleyha che, ancora una volta, per non farsi mettere i piedi in testa sarà costretta a tirare fuori le unghie. Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver sparato a Demir, il quale le impedirà di vedere i suoi figli, Altun verrà condotta in carcere per tentato omicidio. La sua condizione non sarà per nulla facile visto che il marito dopo essere stato condotto in ospedale dovrà subire un delicato intervento e sarà in fin di vita.

Inaspettatamente, in carcere Zuleyha troverà l'appoggio di Julide. Il Pubblico Ministero di Adana, infatti, resterà colpita da tutto il male che la detenuta ha subito da parte degli Yaman, così prometterà ad Altun di aiutarla in sede processuale facendo passare il suo gesto come legittima difesa.

Il giudice, però, deciderà di tenere la donna in carcere in attesa di valutare ogni aspetto della circostanza, visto che Demir, ancora in coma, non potrà fornire la sua versione dei fatti.

Altun ottiene rispetto in carcere

Anche Hunkar, nonostante la preoccupazione per la salute del figlio, deciderà di far visita in carcere alla nuora promettendole il suo sostegno.

In virtù di questa promessa, Hunkar permetterà a Zuleyha di vedere i suoi figli con un incontro che commuoverà anche Julide. I guai per Zuleyha saranno solo all'inizio. In carcere, infatti, Altun avrà a che fare con le altre detenute che la prenderanno in giro per la sua condizione economica molto agiata.

Durante il suo turno per pulire la cella, le compagne di cella di Zuleyha la obbligheranno a rifare tutti i letti e continueranno a sporcare lì dove la donna avrà già pulito.

Esasperata, Zuleyha arriverà a rompere una brocca di vetro poi prenderà un pezzo e minaccerà una delle detenute. In questo modo, Zuleyha otterrà il rispetto della compagne, ma la sua situazione non migliorerà visto che la donna non riuscirà a sopportare a lungo di restare dentro le mura del carcere. Per scoprire come Zuleyha riuscirà a superare il difficile momento non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.