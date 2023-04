Il Paradiso delle Signore 7 continua con le nuove puntate su Rai 1 e le anticipazioni di martedì 11 aprile raccontano che al centro dei riflettori continuerà a esserci la rottura tra Vito e Maria. Lamantia sarà in partenza per l'Australia, ma prima di lasciare Milano sarà determinato a fare un altro tentativo per riconciliarsi con la signorina Puglisi. Dalla sua parte Vito avrà Irene e Alfredo, che si impegneranno per far riappacificare i loro amici. Nel frattempo Tancredi avrà un malore e Marco lo porterà subito in ospedale, ma lo inviterà a parlare con la moglie.

Ludovica, invece, avrà bisogno di aiuto al circolo e Marcello le offrirà il suo sostegno in assenza di Adelaide. Infine Matilde si confiderà con Vittorio e con lui ripercorrerà i dolorosi momenti della notte dell'incendio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Vito in partenza per l'Australia

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 11 aprile la storia tra Maria e Vito sarà ancora in primo piano. Lamantia porterà avanti il suo progetto di partire per l'Australia, ma non si rassegnerà all'idea di aver perso la donna che ama e vorrà fare un altro tentativo per riconquistarla. Prima di lasciare Milano, Vito sarà determinato a riconquistare il cuore di Maria e per questo avrà il sostegno di Alfredo.

Il magazziniere sarà pronto a dargli il suo aiuto e chiederà anche a Irene di dargli una mano.

Anticipazioni puntata di martedì 11 aprile: Matilde parlerà con Vittorio della notte dell'incendio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 11 aprile vede in primo piano anche il malore di Tancredi. Il fratello di Marco si sentirà improvvisamente male e il giovane giornalista non esiterà a portarlo in ospedale.

Quando tutto si sarà calmato, Marco chiederà a Tancredi di essere sincero con la moglie e parlare con Matilde di quello che gli sta succedendo. Nel frattempo la signora Frigerio sarà in compagnia di Vittorio e insieme a lui ricorderà i dolorosi momenti vissuti nella notte dell'incendio al mobilificio.

Ludovica e Marcello si lasceranno prendere dalla nostalgia dei momenti felici passati insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che al Circolo non sarà facile gestire tutto in assenza di Adelaide. Per risolvere un problema improvviso Ludovica si appoggerà a Marcello. Il compagno della contessa offrirà volentieri il suo aiuto alla sua ex e quindi i due si ritroveranno inaspettatamente vicini. Marcello e Ludovica si lasceranno andare alla nostalgia del tempo felice vissuto insieme.