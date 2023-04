Come procede tra Federico e Carola fuori dagli studi di Uomini e donne? Sono passati un po' di mesi da quando c'è stata la registrazione della scelta finale del giovane tronista che, alla fine, ha deciso di coronare il suo sogno d'amore assieme alla giovane Carola.

Da quel momento in poi, i due non si sono più lasciati e, in una delle loro ultime interviste, hanno ammesso che mai si sarebbero aspettati un finale del genere per la loro storia d'amore che aveva appassionato il pubblico del dating-show di Canale 5.

Prosegue la storia d'amore tra Carola e Federico dopo Uomini e donne

Quella di Carola e Federico è stata una delle ultime coppie che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima stagione di Uomini e donne in onda su Canale 5.

Una storia d'amore che ha entusiasmato il pubblico anche se, fino alla fine, in tanti avevano temuto che il tronista potesse decidere di allontanarsi dalla ragazza, complici gli scontri continui che si sono verificati tra di loro durante il percorso fatto insieme in questi mesi.

Alla fine, però, Federico ha scelto di seguire il suo cuore e, senza troppe esitazioni, ha confermato di voler uscire di scena dalla trasmissione assieme a Carola.

Come procede tra Carola e Federico fuori dagli studi di Uomini e donne

Ma come procede adesso che si sono spenti i riflettori su Uomini e donne? Il tronista, a distanza di un po' di tempo dalla scelta, ha ammesso di non essersi affatto pentito della sua decisione e ha chiesto "scusa" alla giovane Carola per il modo in cui l'ha trattata nel corso delle settimane che hanno vissuto insieme in trasmissione.

Ad oggi, tutto sta proseguendo nel migliore dei modi, al punto che i due hanno scelto di andare a convivere a Roma, come svelato dallo stesso Federico.

"Carola e io conviviamo a Roma", ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne, ribadendo ancora una volta che tutto sta andando per il meglio dopo la registrazione della scelta in televisione.

'Non ci aspettavamo un finale così', la confessione dell'ex tronista di Uomini e donne

"Non ci aspettavamo un finale così", ha ribadito ancora una volta Federico che, a quanto pare, è stato il primo a stupirsi di come le cose con Carola stiano procedendo bene dopo la partecipazione alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

I due hanno confermato che viversi fuori dal programma è ancora più bello, e insieme stanno facendo progetti per il loro futuro di coppia, nonostante la giovane età di entrambi.

Dopo la convivenza arriverà anche il fatidico sì sull'altare? I fan di Uomini e donne sperano in un lieto fine per la coppia che ha fatto sognare gli spettatori.