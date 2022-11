Il pilota inglese George Russell si è aggiudicato la sua prima vittoria in carriera in Formula 1 nel circuito Interlagos, Brasile, la penultima prova del mondiale 2022. La scuderia della Mercedes porta a casa anche la prima doppietta dell'anno, con Lewis Hamilton classificatosi secondo, seguito dallo spagnolo Sainz.

Prima vittoria in carriera per Russell

Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per George Russell, che nelle Q3 di venerdì era andato fuori pista, facendo scattare la bandiera rossa. Poi nella sprint race di sabato si è guadagnato la terza posizione, da cui è partito in gara.

Domenica in gara Russel è riuscito nell'impresa di portare a casa la sua prima vittoria in Formula 1 della carriera (oltre al primo successo della stagione per il team Mercedes), davanti al compagno di scuderia Hamilton. È stata una vittoria meritata, dove Russell ha saputo mostrare tutto il suo talento e la sua bravura nel riuscire a mantenere la prima posizione nonostante le ripartenze dovute alle due safety car, davanti al suo connazionale Hamilton che ce l'ha messa tutta per poterlo passare, sfiorando il record imbattuto di vincere almeno una gara in ogni stagione giocata. Un bel terzo posto è quello che invece si è aggiudicata la Ferrari con Carlos Sainz, che nonostante la posizione penalizzata sulla griglia di partenza di ben cinque posizioni, è riuscito a recuperare e ad rientrare nel podio.

Pessimo weekend per la Red Bull, che fatica molto a stare al passo delle rivali, tanto da essere la peggiore race week della loro stagione, con una macchina poco competitiva.

Leclerc a muro, scintille tra Hamilton-Verstappen

Sebbene Sainz sia stato più fortunato e sia riuscito a guadagnarsi il podio, lo stesso non si può dire di Leclerc che, dopo la prima safety car dovuta al fuori pista di Ricciardo, durante la ripartenza è stato messo a muro da Norris.

Fortunatamente il monegasco è riuscito a rientrare in pista e a classificarsi quarto. Sempre durante la ripartenza della prima safety car si sono viste scintille tra Hamilton e Verstappen, in un duello dove l'olandese nel tentativo di superare l'avversario dall'esterno a tutti i costi, lo tocca e manda entrambi fuori pista, che tuttavia riescono a rientrare ma, a Verstappen tocca scontare una penalità di 5" che lo porta in fondo alla classifica e lo fa classificare solamente sesto.

Applausi per Alonso e Magnussen, Perez furioso

Quella di Fernando Alonso è stata la sua gara più bella disputata in tutta la stagione corrente. Lo spagnolo infatti è stato protagonista di una super rimonta, che gli è valsa la quinta posizione in classifica, mentre per Kevin Magnussenn è stato un weekend di scoperta, nonostante l'esclusione dalla gara a causa di un contatto con Ricciardo, il pilota danese è riuscito in un'epica prima posizione in Q3, dopo ben 140 gp disputati. Settimo posto per Perez e tanta rabbia per una posizione non concessa dal compagno di squadra Verstappen che avrebbe potuto ribaltare la sua posizione nella classifica piloti mandandolo davanti a Leclerc, cosa che invece non è successa e quindi sia Perez che Leclerc dovranno giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara ad Abu Dhabi.