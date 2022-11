Questo sabato 5 novembre la Serie A regala due partite particolarmente importanti per l'alta classifica. Si inizia alle ore 18 con la sfida Atalanta-Napoli, che vede i bergamaschi secondi in classifica sfidare i partenopei, imbattuti dall'inizio del campionato, mentre alle ore 20:45 tocca al Milan, terzo in classifica, che ospita lo Spezia [VIDEO].

Quello di Serie A sarà un weekend ricco di sfide particolarmente attese, con il derby capitolino Roma-Lazio delle ore 18 di domenica 6 novembre, in attesa del "derby d'Italia" Juventus-Inter delle ore 20:45.

Atalanta-Napoli

L'assenza dalla competizioni europee finora ha evidentemente aiutato non poco l'Atalanta, la quale è riuscita a portare a casa parecchi punti che l'hanno fatta scalare fino al secondo posto in classifica. In questo momento la "Dea" si ritrova a cinque punti di distanza dalla capolista.

Il Napoli quest'anno sta dimostrando non solo di saper giocare ma anche di avere una forte resistenza fisica e mentale, riuscendo a mantenere un ritmo piuttosto serrato nonostante l'impegno in Champions League. La capolista è ancora imbattuta in campionato, con 10 vittorie e due pareggi.

In caso di successo dei bergamaschi, il distacco fra le due compagini si assottiglierebbe a 2 punti, mentre in caso di vittoria partenopea, la squadra di Spalletti volerebbe a +8 punti sui nerazzurri, in attesa delle altre partite di questa giornata di Serie A.

Atalanta-Napoli sarà disponibile a partire dalle ore 18 in esclusiva su DAZN .

Milan-Spezia

Alle ore ore 20:45 invece il Milan di mister Pioli ospita lo Spezia. I rossoneri sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League, arrivata dopo 9 anni dall'ultima volta. La squadra rossonera è attualmente da sola al terzo posto in classifica e vuole approfittare del turno casalingo per accorciare le distanze dalla vetta, tanto più che in Atalanta-Napoli almeno una delle due perderà dei punti.

Inoltre la squadra di Pioli può anche incrementare il vantaggio sulle più immediate inseguitrici, visto che Roma e Lazio si sfidano nel derby capitolino di domenica pomeriggio.

Lo Spezia sta vivendo invece un momento non semplice dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina arrivata in pieno recupero, in classifica i liguri si trovano a tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Milan-Spezia sarà trasmessa sia su DAZN, che su Sky Sport dalle ore 20:45.