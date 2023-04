Diletta Leotta è finita nell'occhio del ciclone per alcune parole che ha proferito nel corso del programma '105 Take Away' su Radio 105. "Magari ti puoi innamorare di una persona diversa e senza un conto in banca cospicuo", ha dichiarato la conduttrice di Dazn e sui social non sono mancate le reazioni da parte degli utenti che l'hanno criticata per questa frase valutata infelice. Se da una parte la siciliana ha affermato la possibilità di innamorarsi anche di qualcuno che non conduca una vita agiata, dall'altra parte, secondo gli utenti, la vita sentimentale della ragazza dimostrerebbe il contrario.

Infatti, prima del portiere Lorius Karius, Diletta ha avuto relazioni con Matteo Mammì, il pugile Daniela 'Toretto' Scardina e l'attore turco Can Yaman.

Le critiche social verso Diletta

Sono molti gli utenti sui social che hanno giudicato la frase di Diletta Leotta non di buon esempio. Un utente su Facebook ha espresso i propri dubbi sulla veridicità delle parole della siciliana che: "Ostenta benessere, vita agiata ed esibizione di se stessa". Un altro utente ha scritto che deve ancora trovare qualcuno come la speaker che sposi un muratore aggiungendo: "Ha sempre avuto accanto comuni mortali". Insomma, in molti hanno puntato il dito contro la conduttrice Dazn valutando le sue parole come non rispecchianti la realtà.

Il guadagno di Loris Karius

Attualmente, Diletta Leotta è fidanzata con il portiere del Newcastle, Loris Karius. L'estremo difensore viene ricordato particolarmente per gli errori commessi nella finale di Champions League del 2018 fra Real Madrid e Liverpool, quando militava con i 'Reds' e facilitarono il successo degli spagnoli che si imposero per 3-1.

Karius, complice quella sfortunata partita, non sta avendo una grande carriera e non è uno dei giocatori più pagati in circolazione, ma questo non significa che non conduca una vita agiata. Con il Liverpool ha firmato un contratto dal 2016 al 2022 che gli ha permesso di incassare oltre 20 milioni di euro a cui bisogna aggiungere gli 1,2 milioni fruttati nei primi mesi di esperienza con i bianconeri.

Diletta in dolce attesa

Diletta Leotta è finita in una bufera social proprio in un momento per lei particolarmente felice sotto l'aspetto sentimentale. La siciliana, infatti, è in dolce attesa per la prima volta e aspetta, con Karius, una bambina. I due hanno dato l'annuncio attraverso un emozionante video sugli account ufficiali social. Erano già diverse settimane che si susseguivano voci su una gravidanza della conduttrice Dazn.