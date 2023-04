Le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate in onda dall'11 al 16 aprile 2023, vedranno Demir cacciare la madre Hunkar dalla tenuta. Tutto accadrà dopo che verrà resa pubblica la relazione tra Hunkar e Fekeli. Un vero e proprio scandalo, che manderà su tutte le furie non solo Demir, ma anche Yilmaz. In seguito, Fekeli chiederà addirittura alla signora Yaman di diventare sua moglie.

Scoppia uno scandalo in Terra amara: Demir furioso con Hunkar

Nuovi colpi di scena in Terra Amara. Scorrendo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino al 16 aprile, si verrà a sapere che Sermin giocherà un brutto scherzetto alla zia Hunkar.

La donna i fatti, farà pubblicare sul giornale gli scatti che ritraggono Fekeli e Hunkar insieme. L'articolo a corredo della foto, parlerà senza tanti giri di parole di una relazione segreta tra i due. Ovviamente questa notizia sarà sulla bocca di tutti e sarà uno scandalo nel piccolo paese di Cukurova. Anche Demir verrà a sapere della relazione della madre dal giornale e sarà in solo sorpreso ma anche furioso.

Demir caccia Hunkar dalla tenuta dopo aver scoperto la sua tresca con Fekeli

La relazione tra Fekeli e Hunkar sarà osteggiato da entrambe le famiglie. Neppure Yilmaz sarà contento della storia del padre con la signora Yaman. Sarà però Demir a prendere una drastica posizione contro la sua stessa madre.

L'uomo infatti, non vorrà più avere nessun rapporto con lei e la caccerà dalla tenuta. Demir non vorrà sentire ragioni e impedirà a Hunkar di vedere pure la nonnina Azize. Qualche giorno dopo, la nonnina avrà un improvviso malore e verrà portata in ospedale. Nel corso di queste nuove puntate di Terra amara, si vedrà Demir arrivare persino a vietare alla madre di dar visita alla nonnina in ospedale.

Nonostante il divieto, Hunkar di recherà ugualmente a far visita ad Azize.

Fekeli chiede a Hunkar di sposarlo: nozze in vista a Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara, rivelano anche che Demir si rifiuterà di parlare con Hunkar, nonostante si siano ritrovati insieme al capezzale della nonnina. Fortunatamente Azize non sarà in pericolo di vita e le cose per lei sembreranno migliorare.

In ospedale arriverà anche Fekeli, il quale a sorpresa, chiederà a Hunkar di sposarlo. Lo farà davanti a tutti e questo scatenerà ancora una volta la rabbia di Demir. Quest'ultimo poco dopo, deciderà di cancellare per sempre la madre dalla sua vita bruciando tutti i suoi oggetti. La notizia dell'imminente matrimonio tra Hunkar e Fekeli, farà il giro di tutta Cukurova. La maggior parte degli abitanti accoglieranno con gioia la notizia, eccezion fatta per le loro rispettive famiglie. Per altri dettagli, non resta che seguire le nuove puntate di Terra amara, in onda dall'11 al 16 aprile su Canale 5. Si ricorda che il giorno di Pasquetta (10 aprile), la soap Tv non andrà in onda.