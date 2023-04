I colpi di scena saranno all'ordine del giorno durante la terza stagione di Terra amara: la frattura nel rapporto tra Hunkar e Demir sembrerà insanabile dopo l'arrivo di Sevda, l'ex amante del defunto Adnan Senior. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, madre e figlio avranno un duro scontro durante le nozze di Sabahattin e Julide, alla presenza di tutti gli invitati. I guai per i neosposi saranno tutt'altro che finiti, visto che anche Sermin cercherà di rovinare il giorno del fatidico si.

Demir si presenta al matrimonio con Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi ancora una volta sullo scontro tra Demir e Hunkar. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Sabahattin e Julide decideranno di diventare finalmente marito e moglie. Per evitare che Sermin possa intervenire con una delle sue malefatte, i futuri sposi le terranno nascosta la cerimonia che verrà celebrata nel circolo di Adana in orario serale. Purtroppo ci penserà la pettegola Fusun a informare l'amica dei fatti.

Sermin si ubriacherà e si preparerà per prendere parte alla cerimonia nonostante non sia stata invitata. Nel frattempo, però, un altra invitata inaspettata catalizzerà su di sé l'attenzione.

Demir, infatti, ancora infuriato per essere stato cacciato dalla sua tenuta dalla madre, deciderà di presentarsi al matrimonio in compagnia di Sevda, l'ex amante del defunto padre. Demir non solo chiederà rispetto per la donna ma affermerà che per lui si tratta di una seconda madre visto che Adnan Senior l'ha amata fino alla fine dei suoi giorni senza poterla sposare per gli impedimenti di Hunkar.

L'ira di Sermin

Hunkar si sentirà così umiliata dalla scelta del figlio di giungere al fianco di Sevda, ma non mostrerà i suoi sentimenti ripudiando piuttosto il figlio davanti a tutti gli invitati ed asserendo che d'ora in avanti Sevda potrà dirsi la prima madre di Demir dato che lei non intenderà più identificarsi in quella figura.

Sabahattin a questo punto prenderà le parti di Hunkar, ritenendo l'affronto di Demir nei riguardi della madre spropositato. Il medico caccerà Yaman ma ecco che sul finire della festa, Sermin farà il suo ingresso e dopo aver offeso i novelli sposi prenderà un barattolo di vernice rossa dalla sua borsa e la verserà sull'abito della sposa. Il gesto di Sermin desterà scalpore ma non avrà esiti, il matrimonio oramai è stato celebrato. Cosa farà adesso Sermin? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.