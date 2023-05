Grande attesa per la finale di Amici 2023, in programma domenica 14 maggio in prime time su Canale 5.

I quattro finalisti di questa ventiduesima edizione si giocheranno il tutto per tutto al rush conclusivo dello show, fino ad arrivare alla proclamazione del nome del vincitore assoluto, che si porterà a casa il montepremi da 150 mila euro.

Anticipazioni finale Amici 2023: il pubblico sceglierà il vincitore col televoto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la finale di Amici 2023 rivelano che l'ultima puntata dello show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà trasmessa eccezionalmente domenica 14 maggio.

Per il gran finale, infatti, si è scelto di non andare in onda di sabato sera e in tal modo evitare lo scontro diretto con la finalissima di Eurovision Song Contest.

Riguardo al talent show Mediaset il pubblico da casa avrà un ruolo a dir poco fondamentale.

La giuria perde potere alla finale: anticipazioni Amici 2023 del 14 maggio

Le anticipazioni sulla finale di Amici 2023 rivelano che la giuria perderà il suo "potere": infatti non saranno Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi a decretare il nome del vincitore assoluto di questa edizione.

Ad avere un ruolo fondamentale nella scelta del trionfatore di quest'anno sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto.

Lo show, infatti, sarà trasmesso in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 e ciò permetterà agli spettatori di essere parte attiva della serata.

Di conseguenza, nel corso delle varie manche previste durante la finalissima, si arriverà alla proclamazione dei concorrenti che di volta in volta dovranno abbandonare la gara, fino ad arrivare alla sfida finale tra i due super-finalisti che si contenderanno il montepremi da 150 mila euro.

Ospite della finalissima di domenica sera sarà il giovane Luigi Strangis, il cantante vincitore della passata edizione del talent, al quale spetterà il compito di assegnare la coppa del trionfatore al suo "successore".

Stagione record per il serale di Amici 2023: De Filippi leader indiscussa degli ascolti

Si chiuderà così l'ennesima stagione per il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che, in queste settimane di messa in onda su Canale 5, ha sempre avuto la meglio nella gara ascolti del prime time, registrando ottimi risultati.

Con una media superiore ai quattro milioni di spettatori a settimana, il talent show ha saputo imporsi nella gara ascolti del prime time, conquistando una media del 28% di share.