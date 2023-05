A Terra amara le emozioni non finiscono mai e uno dei momenti più toccanti della soap turca sarà la morte di Hunkar. La donna morirà per mano di Behice, lasciando la sua famiglia e tutta Cukurova nella disperazione. L'assassina riuscirà a farla franca, ma sarà sempre così? A scoprire che Behice ha ucciso Hunkar sarà Gaffur, il servitore di Demir, che troverà i documenti con cui la signora Yaman avrebbe denunciato la zia di Mujgan. Per l'astuta e perfida protagonista potrebbe essere l'inizio della fine dopo mesi di inganni.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Hunkar sconvolgerà Cukurova

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia vedranno in primo piano la morte di Hunkar. La madre di Demir, a un passo dal matrimonio con Fekeli, scoprirà che Behice è un'assassina e quando ne avrà le prove obbligherà la donna a lasciare Cukurova con sua nipote. Le minacce di Hunkar, tuttavia, non avranno l'effetto sperato e Behice non esiterà a pugnalare la sua rivale pur di non dover rinunciare ai suoi scopi. La morte della signora Yaman farà disperare Demir e tutti gli abitanti di Cukurova che in lei hanno sempre visto un punto di riferimento. La principale sospettata dell'omicidio sarà Sevda, l'amante del defunto marito della vittima, ma presto la donna riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha accuserà Behice davanti a tutti

Tra le puntate più emozionanti di Terra amara c'è senza dubbio quella della morte di Hunkar e il lutto colpirà in particolar modo suo figlio Demir. Sarà lui a portare in braccio il corpo senza vita di sua madre alla tenuta. Behice, nel frattempo, riuscirà a eliminare le sue tracce e nessuno sospetterà di lei, ma presto i dubbi inizieranno a sorgere.

La prima che penserà alla zia di Mujgan sarà Zuleyha che non esiterà ad accusare la donna di aver ucciso Hunkar e lo farà davanti a tutta Cukurova. Fekeli non dubiterà subito della donna, ma le chiederà di andare via dal ranch, a costo di assumersi tutte le spese, per evitare altre guerre. In realtà, però, nessuno potrà accusare con fondatezza Behice, ma presto le cose cambieranno radicalmente.

Gaffur smaschererà Behice, ma la donna lo ricatterà

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che a scoprire che Behice ha ucciso Hunkar sarà Gaffur. Il fedele servitore di Demir si troverà nella stanza di Hunkar quando frugando tra i documenti troverà qualcosa di molto importante. Tra le carte della signora Yaman, Gaffur vedrà le prove che dimostrano che Behice è un'assassina e non sarà difficile collegare i fatti. Il marito di Saniye correrà subito a casa per mostrare a sua moglie i documenti, ma si imbatterà nella zia di Mujgan. La donna sarà accusata di omicidio da Gaffur, ma saprà bene come difendersi. Behice, infatti, userà il passato del servitore per ricattarlo: "Quando tutti scopriranno che hai ucciso Hatip sarai tu a sprofondare in prigione".