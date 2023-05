Nel giorno in cui sono iniziate le repliche dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, sul web c'è chi parla del cast che animerà la prossima. Per quanto riguarda il Trono Classico, la redazione sceglierà quattro nuovi protagonisti: in lizza ci sarebbero anche ex corteggiatori come Alice Barisciani, Alessio Campoli e Cristian Di Carlo. Sul fronte Over, dovrebbero fioccare le riconferme ma non si esclude qualche addio soprattutto nel parterre femminile.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mancano ancora quattro mesi all'inizio dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne, ma in rete già si rincorrono le prime voci sui personaggi che comporranno il cast di entrambi i troni, Classico e Over.

Sul fronte giovani, ad esempio, i fan sono quasi certi che ci saranno dei ritorni: la redazione, infatti, è solita dare una seconda possibilità a quei corteggiatori che non sono stati scelti ma che sono entrati nel cuore del pubblico.

Ad oggi, lunedì 15 maggio, nella lista dei possibili nuovi tronisti del dating-show di Canale 5 figurano: Alice Barisciani ("antagonista" di Carola Carpanelli nel corteggiamento a Federico Nicotera), Alessio Campoli ("non scelta" di Lavinia Mauro e anche ex fidanzato di Angela Nasti) e Cristian Di Carlo (spasimante di Nicole Santinelli per qualche settimana).

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Alice Barisciani è sicuramente una delle protagoniste più amate della stagione che si è appena conclusa; basti pensare che la scelta di Federico è la più vista tra quelle che ci sono state a Uomini e Donne nell'ultimo anno.

Intervistata di recente dal blogger Pugnaloni, però, la ragazza ha un po' glissato su un suo eventuale ritorno nel dating-show.

Quando le è stato chiesto se accetterebbe il ruolo di tronista, la giovane ha risposto che non ci ha mai pensato e che dovrebbe valutare un po' di cose. I telespettatori, inoltre, ricorderanno che Maria De Filippi ha offerto un lavoro alla spasimante di Nicotera quando ha saputo che era stata licenziata a causa delle tante assenze che aveva fatto per partecipare al suo programma.

Di questo, però, non si è più saputo nulla e per ora Alice non è ancora entrata a far parte della redazione del format di Canale 5.

Rumor sui senior di Uomini e Donne

Se il cast del Trono Classico sarà totalmente rinnovato (a settembre saranno presentati quattro nuovi tronisti), quello del Trono Over dovrebbe subire poche variazioni.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria De Filippi potrebbe non riconfermare un paio di dame che nell'ultima edizione si sono distinte in negativo per atteggiamenti troppo aggressivi e rabbiosi: alcuni siti fanno sapere che Aurora Tropea e Carla Belotti potrebbero non riprendere posto nel parterre al rientro dalla pausa estiva.

Gli altri veterani, invece, dovrebbero figurare ancora tra i personaggi di punta della versione senior del dating-show: Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Gemma Galgani (per lei sarebbe la quattordicesima partecipazione consecutiva) sarebbero quasi certi di tornare agli Elios dopo le vacanze.

Il parterre, però, potrebbe riaccogliere anche due ex protagonisti e che mancano dallo studio da alcuni anni: si vocifera, infatti, che Giorgio Manetti e Barbara De Santi potrebbero accettare di tornare a Uomini e Donne per cercare quell'anima gemella che ancora non sono riusciti a trovare nella vita quotidiana.

Il fiorentino, in particolare, ha risposto così a un giornalista che di recente gli ha chiesto se rientrerebbe nel cast del format che l'ha reso popolare: "Se me lo domani su due piedi, ti direi di sì".