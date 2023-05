Giovanni Cricca è stato eliminato da Amici di Maria nel corso della settima puntata del serale. Il cantante dopo essere tornato in possesso del suo cellulare ha deciso di pubblicare un messaggio su Instagram e tra i vari ringraziamenti c'è stata anche una dedica speciale per Maria De Filippi. Cricca ha voluto ringraziare la conduttrice per essergli stata vicina nei momenti più duri del suo percorso all'interno della scuola.

I ringraziamenti di Cricca

Cricca ha dovuto dire addio al sogno di vincere Amici di Maria ad un passo dalla semifinale. Dopo essere tornato attivo su Instagram, il ragazzo ha postato una sua foto mentre si trova in uno studio di registrazione e ha fatto una breve riflessione sul percorso svolto all'interno della scuola: "E' stata un'avventura meravigliosa".

L'ex allievo di Lorella Cuccarini ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto in questi mesi e ha ringraziato lo staff del talent show: "Sarete sempre nel mio cuore".

Successivamente il 19enne di Riccione ha deciso di fare una dolce dedica a Maria De Filippi: "Grazie, per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sa. Ti voglio bene". Inoltre il ragazzo ha ringraziato la sua insegnante per aver creduto in lui dal primo momento. Rudy Zerbi è stato invitato a Riccione, visto che ogni estate conduce il Deejay On Stage dalla città romagnola, mentre Arisa è stata definita speciale da Cricca.

Infine il cantante ha speso delle dolci parole nei confronti dei suoi ex compagni di scuola: "Tra di noi c'è una cosa che ci legherà per sempre".

I progetti futuri del cantante

Nella parte finale del post pubblicato su Instagram, Cricca ha fatto una riflessione su ciò che verrà in futuro. L'ex allievo di Amici ha rivelato di non sapere quello che accadrà, ma con il supporto di tutti i fan non avrà paura di nulla. L'artista ha ribadito che la musica è una parte fondamentale nella sua vita: "Condividerla con voi è la cosa più bella che potevo chiedere alla vita".

Infine il 19enne ha mandato un bacio a tutti i suoi sostenitori ma anche a coloro che l'hanno criticato: "Questo è il nostro inizio".

Cricca in lacrime al momento dall'eliminazione da Amici

Al momento di lasciare la casetta dove ha vissuto per mesi con i suoi compagni di scuola, Cricca è scoppiato in lacrime. In particolare, il giovane non voleva stare lontano da Isobel e piangendo ha ammesso i suoi sentimenti: "È l'amore ragazzi e l'amore prende la pancia".

Inoltre ha aggiunto: "A Isobel la amo, a voi vi voglio bene".

Dal canto suo, la ballerina della maestra Celentano ha fatto una promessa a Cricca: "Dai, ti rivedrò ancora".

All'interno della scuola i due allievi avevano intrapreso una conoscenza, ma poco dopo Isobel aveva deciso di interromperla.