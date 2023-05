Dopo un giorno di pausa, torna U&D con una nuova puntata: martedì 2 maggio, infatti, sarà trasmessa in tv la prima parte della registrazione che Maria De Filippi ha condotto sabato scorso. Gli spoiler che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che ad "aprire le danze" sarà Gemma raccontando della fine della sua conoscenza con Giuseppe. Ancora tensioni tra Elio e Tina [VIDEO] dopo la furiosa lite di una settimana fa.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che andrà in onda oggi, riguardano soprattutto Gemma: sabato 29 aprile (giorno in cui si è svolta la registrazione che sarà mostrata al pubblico a partire dal 2 maggio), infatti, la dama è tornata single.

Dopo un paio di settimane di frequentazione, Galgani ha deciso di chiudere con Giuseppe, il signore che era arrivato in studio appositamente per lei.

Questa decisione ha confermato un pronostico che Tina ha fatto in tempi non sospetti, ovvero che la torinese non provava un reale interesse per il cavaliere che la stava corteggiando e che a breve l'avrebbe "scaricato".

Di recente, però, la 73enne è finita al centro del gossip per il possibile ritorno a U&D dell'ex Giorgio Manetti: in un'intervista che ha rilasciato a Nuovo Tv, infatti, il toscano ha detto che non avrebbe problemi a rivedere Gemma.

Tensioni tra i senior di U&D

Tra gli spoiler che sono trapelati sulla puntata di U&D che andrà in onda il 2 maggio (la registrazione è durata diverse ore, quindi il pubblico la vedrà divisa in due/tre diversi appuntamenti), c'è anche quello sul nuovo duro scontro che Tina ha avuto con Elio.

Chi ha assistito alle riprese di sabato scorso, infatti, ha raccontato che i due hanno litigato furiosamente e probabilmente stavolta il battibecco è stato ancora più forte di quello precedente.

Tra l'opinionista e il cavaliere non c'è simpatia e solo pochi giorni fa sono state trasmesse in tv le offese che i due si sono rivolti davanti alle telecamere: Cipollari si è lasciata andare a diverse parolacce e per questo è stata censurata (con un "bip" aggiunto in fase di montaggio), ma il protagonista del Trono Over ha risposto per le rime costringendo la padrona di casa ad intervenire per evitare ulteriori tensioni.

Le lacrime della tronista di U&D

Anche tra Carla e Claudio c'è stata un acceso diverbio: la dama che in passato ha frequentato Biagio Di Maro, infatti, ha perso le staffe quando ha scoperto che il cavaliere non intendeva proseguire nella loro conoscenza.

Tra oggi e i prossimi giorni, però, i telespettatori saranno aggiornati anche su quello che è successo nel Trono Classico tra sabato e domenica scorsa: Nicole e Luca sono vicini alla conclusione del loro percorso (si dice che le scelte dei tronisti di U&D saranno registrate nell'ultima settimana di maggio), ma i dubbi che hanno sui loro corteggiatori sono ancora moltissimi.

La romana, in particolare, nelle ultime puntate alle quali ha partecipato non ha trattenuto le lacrime quando è stata informata da Maria De Filippi dell'abbraccio che si sono dati Carlo e Roberta Di Padua nei camerini. La dama del Trono Over ha incrociato il giovane per caso e, vedendolo giù di morale, ha deciso di consolarlo anche con un gesto d'affetto.

Andrea, invece, si è arrabbiato con Santinelli perché ha detto che avrebbe preferito fare un'esterna con il suo "rivale".

Tra i protagonisti dei prossimi appuntamenti con il dating-show, ci sarà anche Armando: dopo un lungo periodo, infatti, il napoletano è uscito con una ragazza del parterre e ci si è trovato molto bene. Gianni Sperti ha un po' punzecchiato il cavaliere.