Raimondo Todaro sarebbe vicino all'addio ad Amici di Maria De Filippi. Il coach di latino americano non dovrebbe essere riconfermato per la prossima edizione del Talent. Sembra che dietro alla mancata riconferma ci sia lo zampino di Maria De Filippi in persona, con la quale i rapporti tra De Filippi e Todaro si sarebbero fatti tesi in queste ultime settimane. Anche Arisa non dovrebbe essere riconfermata, ma per tutt'altre ragioni.

Rapporti tesi tra Raimondo e Maria De Filippi ad Amici

Raimondo Todaro, da un paio d'anni, detiene la cattedra di latino americano in quel di Amici.

Quest'anno, il prof é apparso abbastanza sottotono rispetto all'edizione precedente. In più, ci sono stati scontri molti accesi con la sua collega Alessandra Celentano. Discussioni che spesso sono degenerate, soprattutto durante la fase del pomeridiano. C'è poi una pesante litigata avvenuta in una recente registrazione del Serale, riportata dalle anticipazioni ma mai andata in onda su Canale 5. Ebbene, pare che quest'ultimo scontro, abbia infastidito parecchio Maria De Filippi che, da qualche settimana a questa parte, non sembra più avere il feeling di prima con Raimondo. Insomma, i rapporti tra la padrona di casa e il prof di latino americano sembrano essersi raffreddati. Ecco il motivo per il quale, pare quasi certo l'addio di Raimondo ad Amici al termine di questa edizione.

Il posto di Todaro ad Amici a rischio: 'Maria sta perdendo la pazienza'

A riportare tale I'indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv, secondo cui Maria De Filippi sarebbe pronta a dare il benservito a Todaro. La cattedra del marito di Francesca Tocca è decisamente traballante. A tal proposito, sul settimanale si legge: "I rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo.

Maria sta perdendo la pazienza". Come accennato, tutto sarebbe precipitato qualche settimana fa, durante la discussione mai andata in onda in Tv. I telespettatori si stanno domandando ancora oggi, il motivo per il quale l'intera scena sia stata tagliata. Probabilmente il motivo è da ricondursi alle nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi a tutti i programmi Mediaset.

Più sobrietà e niente toni sopra le righe, niente urla o insulti.

Oltre a Raimondo, via da Amici anche Arisa

Raimondo Todaro non dovrebbe essere l'unico prof a dire addio ad Amici al termine di questa edizione. Voci sempre più insistenti infatti, parlano di un addio anche di Arisa. La prof di canto, vorrebbe ricominciare a dedicarsi alla sua carriera di cantante. Questo anche alla luce della mancata chiamata di Amadeus nell'ultimo Festival di Sanremo. Quindi, se tutte queste indiscrezioni corrispondesse a realtà, dal prossimo settembre, il pubblico dovrà fare a meno dei Todarisa. Quasi certa la riconferma degli altri coach, a partire dalla veterana Alessandra Celentano. Anche Lorella Cuccarini non sembra essere in discussione, anche alla luce degli ottimi rapporti con Maria De Filippi.