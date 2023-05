L'Isola dei Famosi ha aperto i battenti da sole tre settimane, ma per i naufraghi sono arrivate le prime difficoltà. La produzione in un comunicato ha spiegato che Marco Pedolin ha abbandonato Playa Sant'Elena per essere sottoposto ad alcuni accertamenti medici.

Il concorrente sta affrontando l'esperienza in solitaria, perché nella precedente puntata ha perso al televoto contro Helena.

Predolin in crisi: accertamenti medici in corso

Nel corso del daytime, in onda il 1° maggio, i telespettatori hanno appreso di un problema per Marco Predolin. Scendendo nel dettaglio, la produzione ha spiegato che Claudia Motta non è stata l'unica ad abbandonare il programma temporaneamente: "Predolin lascia Playa Sant'Elena per alcuni accertamenti medici".

Il naufrago si trova su un atollo diverso dai suoi compagni d'avventura, perché la scorsa settimana ha perso al televoto contro Helena. Il diretto interessato pensava che essendo da solo potesse avere una scorta di cibo, ma le cose non sono andate come sperava. Di conseguenza, Predolin ha avuto un momento di crisi e nel diario ricevuto dalla produzione ha dato adito ad uno sfogo: "I miei pensieri sono negativi. Ho voglia di mangiare e dormire".

Caldonazzo, Argento, Cecchi Paone-Antolin a rischio eliminazione

Al termine della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, sono finiti al televoto tre naufraghi: Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone (i due naufraghi giocano in coppia), Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento.

Il concorrente meno votato verrà eliminato da Playa Tosta e probabilmente andrà su Playa Sant'Elena, proprio come Predolin. Di conseguenza, per quest'ultimo potrebbero essere le ultime ore in solitaria sull'atollo.

Stando ad un sondaggio online lanciato da Novella 2000, i naufraghi meno votati sarebbero Simone e Alessandro.

Honduras: le condizioni meteo avverse rendono più difficile la sopravvivenza

Lo sconforto di Predolin all'Isola dei Famosi potrebbe essere dettato anche dalle condizioni meteo avverse. Il concorrente a differenza degli altri si è trovato a dover pescare da solo, accendere il fuoco e vegliarlo per non farlo spengere. Inoltre ha dovuto costuire la capanna e fare in modo che il vento non la distruggesse.

Anche su Plata Tosta i concorrenti hanno dovuto fare i conti con il maltempo. I naufraghi hanno dovuto fare in modo che il fuoco non si spengesse con la pioggia, ma grazie a Fabio Ricci il peggio è stato evitato. Grazie al fuoco, i concorrenti del reality show possono mangiare il pesce cotto evitando di avere problemi di intossicazione alimentare come accaduto nei primi giorni per Helena Prestes che aveva mangiato dei lumaconi crudi.