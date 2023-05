Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono resi protagonisti di un botta e risposta dopo la rottura della loro relazione.

L'esperta di Gossip Deianira Marzano ha rivelato su Instagram di avere parlato a lungo con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e di aver anche letto alcuni messaggi: Dal Moro avrebbe inviato un ultimo sms ad Oriana lunedì 29 maggio alle 11, ma l'infuencer non avrebbe mai risposto.

Deianira pubblica l'ultimo messaggio di Daniele a Oriana

Su Instagram, Deianira Marzano ha dichiarato di avere sentito Daniele Dal Moro dopo la rottura con Oriana Marzoli.

L'esperta di gossip ha spiegato di avere avuto una lunga chiacchierata con l'imprenditore e ha dichiarato di aver anche letto i messaggi scambiati dai due: pare che Oriana per ogni minima cosa bloccasse Daniele. Marzano ha sostenuto che Dal Moro nella relazione con l'influencer venezuelana abbia dato il massimo, ma che non sia mai stato ricambiato. A quel punto Marzano ha postato uno degli ultimi messaggi inviati da Daniele all'ormai ex fidanzata Oriana: "Non so quello che ho provo. Non so se è amore o qualcos'altro, ma io non posso stare così male. Ti ho voluto veramente bene e non ti dimenticherò mai". Da quanto è emerso, Marzoli non avrebbe mai risposto al messaggio inviato dall'imprenditore in data 29 maggio alle ore 11.

Infine Deianira Marzano ha chiesto a Oriana Marzoli di dare spiegazioni sulla notte passata con Antonino Spinalbese.

questa vicenda sempre più una spy-story, dopo i segreti di fatima che il mondo deve ancora conoscere, adesso il ribaltamento delle fazioni con i gossippari che fanno pace con ddm pic.twitter.com/o4cAamZM1R — Paola. (@Iperborea_) May 30, 2023

'Oriele' botta e risposta social

Nella notte tra lunedì e martedì, Daniele Dal Moro ha dato adito ad un duro sfogo. Il diretto interessato ha rivelato di essere convinto che tra lui e Oriana le cose potessero essere sistemate, ma lei ha preferito rimuovere il follow e bloccarlo ovunque sui social.

Inoltre ha riferito di essere stanco di dover dare giustificazioni ai fan dell'influencer e di sentire cose non veritiere sul proprio conto. Non contento, Daniele ha sostenuto come dopo la festa di compleanno di Alfonso Signorini Oriana abbia trascorso la notte a casa di Antonino Spinalbese.

A tali insinuazioni Marzoli ha replicato duramente: "Perché sono una donna vera, non entrerò in questo schifo di gioco.

La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è mia amica, come sono andate le cose veramente". Infine ha affermato: "Gioca da solo".

Alla replica dell'influencer è seguito un nuovo sfogo di Daniele Dal Moro: "Continua pure a pensare ai tuoi follower, l'unica cosa di cui ti è sempre interessato". Il 32enne ha riferito di essersi sentito usato da Oriana: "Mi dispiace perché non starò bene per una persona che mi ha solo preso in giro".