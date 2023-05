La serie televisiva con Claudio Amendola, Il Patriarca, si è conclusa venerdì 19 maggio con un finale che ha lasciato diverse domande senza risposta. La fiction è il remake della serie spagnola Vivir sin permiso e la seconda stagione in Italia è stata confermata visto il grande successo ottenuto su Canale 5. Ma cosa succederà ne Il Patriarca 2? Secondo le trame della serie televisiva originale è possibile farsi un'idea sulle prossime vicende che potrebbero coinvolgere la famiglia Bandera.

La seconda stagione de Il Patriarca è stata confermata

Il Patriarca 2 sarà ispirato, come la prima stagione, alla serie televisiva Vivir sin permeso, così come ha dichiarato Muzio Curcio, uno degli sceneggiatori.

Dando uno sguardo alle trame della serie televisiva originale è possibile immaginare cosa potrebbe succedere nella seconda stagione, che a breve verrà girata. Nella versione spagnola Nemo continua a combattere contro l'Alzheimer e per questo si trasferisce a casa di Lara, diventata sua tutrice legale suscitando il disappunto di Nina e Serena. Al centro delle scene torna Mario, che dopo essere stato gettato da un dirupo da Nemo, torna e riconquista la fiducia di Lara facendo leva sulla sua bontà d'animo per rientrare in famiglia. La figlia di Nemo riesce a convincere suo padre a riconciliarsi con Mario, che si presenta come una persona cambiata, ma in realtà l'obiettivo del perfido avvocato resta sempre quello di distruggere il capofamiglia.

Il Patriarca è il remake di una serie televisiva spagnola

Secondo le trame della versione spagnola a cui si ispira Il Patriarca, Mario fa di tutto per distruggere il suo ex mentore e fornisce a Monterosso le prove che compromettono la Deep Sea. A pagarne le spese è prima di tutto Serena, che viene arrestata e incolpa Nemo dei suoi guai, tanto che il loro rapporto è gravemente compromesso.

Mario, invece, continua ad agire indisturbato, offrendo al giudice le informazioni utili a trovare il ragazzino che ha visto e ripreso con il suo drone l'omicidio di Buscemi. Quando Nemo viene accusato dalla moglie davanti a Lara, perde anche la fiducia di sua figlia che va a farsi consolare proprio da Mario.

Mario potrebbe essere ancora il nemico principale di Nemo

Sulla base delle trame di Vivir sin permeso, Il Patriarca 2 potrebbe vedere al centro delle scene ancora i piani di Mario, che grazie alle sue abilità potrebbe continuare a manipolare tutti, riuscendo anche ad avere una storia con Lara. L'Alzheimer potrebbe peggiorare le condizioni di Nemo e prima che la malattia degeneri dovrebbe risolvere al più presto tutti i suoi problemi per lasciare alla famiglia l'eredità della sua azienda. Per sapere se in Italia le trame si atterranno a quelle originali bisogna aspettare la messa in onda della seconda stagione de Il Patriarca, anche se a breve inizieranno già le riprese.