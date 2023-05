Nella puntata della seconda stagione Terra Amara che andrà in onda giovedì 25 maggio su Canale 5 alle ore 14:10, Fekeli sentirà due uomini parlare di un grosso piano per appropriarsi delle terre di Cukurova. Inoltre, i due malviventi raccoglieranno informazioni sugli abitanti ed imprenditori più in vista del paese. Successivamente, Ali Rahmet informerà la famiglia Yaman di quanto appreso, così Demir e Yilmaz si alleeranno. Infine, l'ossessione della dottoressa Hekimoglu nei confronti della moglie di Demir non riuscirà a placarsi.

Fekeli scopre che due uomini hanno un piano contro Demir

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Fekeli si recherà nella locanda di Ferhat e qui scoprirà due uomini parlare di come acquistare la raffineria Hulusi, diventando così importanti imprenditori di Cukurova. Inoltre, il padrino di Yilmaz sentirà anche le stesse persone parlare di un grosso piano per impadronirsi dei terreni più prestigiosi del paese senza che nessuno possa contestarli. Intanto, i due loschi individui raccoglieranno informazioni sugli abitanti più in vista, come la famiglia Yaman. Per riuscire nel loro intento, i malviventi stringeranno anche un'alleanza con il presidente della camera di commercio: Hatip Aga.

Mujgan crede che Zuleyha e Yilmaz siano amanti in Terra amara

Successivamente, Ali Rahmet si dirigerà alla tenuta di Hunkar e informerà la famiglia Yaman del terribile piano di questi uomini. Per questo motivo, durante un incontro a casa di Akkaya e Mujgan, Demir deciderà di stringere un'alleanza con il suo acerrimo nemico Yilmaz per il bene del loro paese e di tutti i cittadini di Cukurova.

Infine, la dottoressa Hekimoglu,ossessionata da Zuleyha, sarà convinta che lei e suo marito stiano intrattenendo una relazione sentimentale in totale segretezza.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda mercoledì 24 maggio, Zuleyha decide di regalare a Gulten l'abito da sposa che avrebbe dovuto indossare durante il matrimonio con Yilmaz (che però non è mai avvenuto).

Intanto, Saniye accompagna sua cognata e Cetin a scegliere un anello di fidanzamento e, nella vetrina d'esposizione, nota qualcosa di familiare: il suo anello scomparso. La donna chiede informazioni e scopre che è stato suo marito Gaffur a vendere i suoi gioielli per ripagare il debito con Hatip. Così, la donna esce dalla gioielleria in lacrime e sfoga la sua rabbia con la giovane Gulten. A questo punto è chiaro alle due donne che Gaffur abbia accusato il braccio destro di Yilmaz per coprire le sue stesse malefatte.