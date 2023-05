Lunedì 22 maggio, su Canale 5, c'è stata una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Al momento delle nomination Cristina Scuccia ha deciso di fare il nome di Marco Mazzoli per un motivo ben preciso: la naufraga non ha gradito alcuni termini utilizzati dal conduttore radiofonico durante una discussione avuta con Paolo Noise. Cristina non è entrata nei dettaglio, ma ha sostenuto di aver sentito cose poco carine.

Le dichiarazioni di Scuccia

Durante il reality show, il momento delle nomination riserva sempre dei colpi di scena.

Nel corso della puntata del 22 maggio, Cristina Scuccia ha deciso di mandare al televoto Marco Mazzoli: "È molto forte, poi se posso dare un'altra motivazione...".

A quel punto la concorrente ha spiegato di non avere gradito i termini utilizzati dal conduttore radiofonico durante una discussione. Vladirmir Luxuria è intervenuta e ha chiesto se si riferisse alla lite tra Mazzoli e Fabio Ricci, ma Scuccia ha precisato che il suo discorso era riferito alla lite tra Mazzoli e Noise. A tal proposito ha affermato che per essere un amico, non bisogna utilizzare certi termini: "Gli ho sentito dire cose poco carine". Prima di tornare dagli altri compagni d'avventura, Cristina Scuccia ha rincarato la dose su Marco Mazzoli: "Quando litiga gli sale il sangue al cervello, non capisce più nulla e gli ha detto cose brutte".

Infine ha ribadito di non volere entrare nei dettagli della lite Mazzoli-Noise, ma Cristina ha aggiunto: "È stato troppo offensivo".

I concorrenti al televoto

Al termine del giro di nomination sono finiti al televoto: Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corrine Clery.

Per quanto riguarda Nathaly e Pamela, le due concorrenti sono finite al televoto tramite "la maledizione del Pirata": i componenti della tribù delle Chicas dovevano pescare dei cocchi e chi trovava quello col colore nero, finiva in nomination.

Luca Vetrone invece, non è stato salvato dai suoi compagni durante una catena di salvataggio.

Tra i cinque concorrenti, il meno votato finirà in esilio su Plata Sant'Elena dove si trova Helena Prestes.

Cristina Scuccia frequenta una persona: 'Sto amando'

Durante la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha rivelato di frequentare una persona lontano dai riflettori: "Non faccio niente di male, sto amando".

La diretta interessata ha precisato che non c'entra nulla con la scelta di rinunciare ai voti, poiché l'incontro è avvenuto solamente due mesi fa a Madrid. Inoltre si è augurata che terminata l'esperienza in Honduras, la persona in questione sia ancora lì ad aspettarla.

Infine ha deciso di tagliare corto sull'argomento, poiché imbarazzata.