Al Bano Carrisi celebra i suoi primi 80 anni raccontando diversi aneddoti del passato. Infatti, nell’intervista concessa al settimanale Oggi per festeggiare il suo compleanno, il cantante di Cellino San Marco rivela per la prima volta uno dei motivi principali che – a suo dire – pose fine all’unione con Romina Power, dopo 29 anni di matrimonio. Alla base della decisione di separarsi dell’interprete salentino ci sarebbe stato anche l’uso frequente di marijuana da parte dell’ex moglie. Al Bano e Romina si sono separati nel 1999, mentre il loro divorzio è stato ufficializzato nel 2012.

Le rivelazioni inedite nell’intervista di Al Bano

Nell’intervista a Oggi, Al Bano ironizza sulla propria età, spiegando di non avere ottant’anni ma quattro volte venti. L’interprete musicale dice di sentirsi come un vecchio ulivo in grado di camminare, di volare. Tuttavia è quando ripercorre la storia del suo matrimonio che arriva la rivelazione: una delle cause principali della separazione fu il consumo di marijuana di Romina. Al Bano, infatti, ricorda come l’ex moglie fumasse “quella robaccia anche quattro volte al giorno”.

Secondo il cantante questo suo vizio andava avanti da anni, da ben prima della scomparsa della figlia Ylenia, sparita nel nulla a New Orleans nel 1994 e mai più ritrovata.

Al Bano ricorda come le sostanze stupefacenti influissero sul carattere di Power, facendola diventare un’altra persona, davvero irriconoscibile: quando fumava era allegra, ma una volta finito l’effetto cambiava umore, intristendosi fino a piangere. Inoltre non manifestava più nessun attaccamento alle cose, né alcuna passione per la vita.

Questo suo cambiamento segnò la fine del rapporto coniugale tra i due.

L’inizio della storia d’amore tra Al Bano e Romina

Nel corso della lunga intervista Al Bano ricorda anche l’inizio della storia d’amore con Romina, conosciuta nel 1967 sul set del film Nel sole. La loro relazione cominciò nel 1969 e fu per qualche tempo tenuta segreta, fino a quando i paparazzi non li fotografarono insieme a Cannes, facendoli finire al centro del gossip e ufficializzando così su tutti i giornali il rapporto.

L’interprete di Cellino ricorda anche come la suocera, l’attrice Linda Christian, abbia tentato di osteggiare questa unione, suggerendo alla figlia di sfruttarlo, spremerlo per bene e poi lasciarlo perdere.

Il presente di Al Bano insieme a Loredana Lecciso

Al Bano nell’intervista ringrazia apertamente l’attuale compagna Loredana Lecciso, che ha permesso di far tornare la vita nella casa di Cellino San Marco, dopo la fine del matrimonio con Romina, che se n’era andata via con tutti i figli. Loredana gli ha donato altri due ragazzi, che hanno di nuovo riempito di calore l’abitazione, anche se poi ha fatto delle scelte non condivise dal cantante in un momento di crisi della loro relazione. Infine l’interprete di tanti successi immagina il suo futuro come “identico al passato”, attraverso un legame sempre più radicato con le sue origini, con la sua terra.

Infatti Al Bano continua a definirsi un buon contadino, che investe quello che guadagna con la musica nei 150 ettari di campagna della sua tenuta, dove produce olio e vino. A conferma di ciò, il cantante sta costruendo una nuova cantina che permetterà di incrementare notevolmente il numero di bottiglie prodotte.