L'attenzione dei telespettatori di Terra Amara, durante le puntate della terza stagione, sarà catalizzata sul personaggio di Sevda, che riuscirà in poco tempo a guadagnarsi la fiducia di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia Behice cercherà di incastrare Sevda per l'omicidio di Hunkar da lei stessa commesso. Ma se in un primo momento l'ex amante di Adnan Yaman Senior sarà arrestata, ben presto verrà dimostrata la sua innocenza e Sevda ritornerà libera ma si sentirà tradita da Demir che ha sospettato della sua colpevolezza.

Al contrario Zuleyha, avrà sempre pensato che Sevda non abbia commesso alcun omicidio tanto che la salverà anche dalle cattive intenzioni di alcuni malintenzionati, ospitandola alla tenuta Yaman.

Sevda viene scagionata

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Sevda. Seguendo la storyline della soap turca, Behice farà ritrovare i gioielli di Hunkar nella casa di Sevda, cercando di sfruttare a suo vantaggio la rivalità tra le due donne e al contempo allontanando da sé ogni sospetto. La polizia quindi si introdurrà in casa dell'ex amante di Adnan Senior, in seguito a una denuncia anonima, e trovando la refurtiva non potrà fare altro che arrestare la donna. Demir sospetterà della colpevolezza di colei che credeva una seconda madre mentre al contrario Zuleyha si dirà certa che Sevda non è la responsabile dell'omicido.

Infatti, ben presto Sevda riuscirà a dimostrare la sua innocenza davanti al giudice, portando a testimonianza anche un fattorino che nell'arco di tempo in cui Hunkar veniva uccisa le avrà fatto ben due consegne. Di fronte a tali evidenze, Sevda verrà rilasciata e tornerà a essere una donna libera. Una volta fuori dal carcere, però, la donna deciderà di lasciare il paese sentendosi profondamente offesa da Demir che ha dubitato della sua innocenza.

Sevda e Demir fanno pace

Proprio mentre Sevda starà preparando le sue valigie per partire, ecco che alcuni malintenzionati si introdurranno in casa sua decisi a vendicare la morte di Hunkar, per la quale riterranno ancora responsabile la donna. A intervenire prima che avvenga il peggio sarà Zuleyha, la quale farà ragionare i brutti ceffi e li farà desistere dal compiere qualunque gesto avventato.

Inoltre preoccupata per Sevda, Altun deciderà di condurla con sé alla tenuta.

Qui, Sevda e Demir avranno modo di parlarsi e incontrarsi e si riconcilieranno, sancendo la pace con un abbraccio. Zuleyha deciderà di far restare Sevda in casa sua fino a quando non sarà certa che non è più in pericolo ma Saniye non vedrà di buon occhio la presenza della nemica della sua defunta padrona. Come si comporterà la domestica? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.