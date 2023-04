Nuova diatriba tra Saniye e Sermin nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La capomastro sarà stufa della maleducazione di Sermin, sempre in mezzo alle faccende di Villa Yaman a ficcanasare su cose che non la riguardano. Così, in un impeto di rabbia, Saniye investirà Sermin, provocandole la frattura della gamba: proverà a far passare tutto come un incidente, ma la donna sarà convinta del fatto che Saniye voglia farle del male.

Sermin sempre più coinvolta a Villa Yaman

Durante le prossime puntate Saniye e Sermin si scontreranno molto spesso.

Quest'ultima si sentirà sempre più coinvolta dalle vicende di Villa Yaman al punto che un giorno, senza il permesso di Züleyha, si permetterà di cambiare la disposizione dei mobili del soggiorno. Sarà Lütfiye a coglierla in flagrante e in qualche modo a rimproverarla.

Sermin, però, non baderà alle parole della donna, anzi la offenderà rivolgendosi a lei con parole che la feriranno parecchio. Betül proverà a scusarsi con Lütfiye, anche se Sermin non si pentirà per ciò che ha detto.

Saniye investe Sermin

La persona a non tollerare in maniera assoluta Sermin, però, sarà Saniye. Troverà la sua maleducazione al limite della sopportazione, anche perché cercherà di entrare sempre in faccende che non la riguardano.

In un impeto di ira, però, Saniye ne combinerà una grossa.

Prenderà il pick up della fattoria Yaman e facendo retromarcia fingerà di non vedere Sermin, così la investirà. La donna non riporterà ferite gravi e nonostante Saniye sia cosciente del fatto di averla investita volontariamente, si comporterà come se fosse successo un incidente.

Sermin finisce in ospedale

Sermin andrà a farsi visitare in ospedale, dove le verrà diagnosticata una frattura alla gamba. Successivamente quando tornerà a casa troverà tutti gli operai della villa pronti ad attenderla e tra questi ci sarà anche Saniye, che si mostrerà molto preoccupata per Sermin.

Quest'ultima, però, sarà molto arrabbiata con Saniye: per quanto abbia provato a convincerla che si sia trattato solo di un incidente, Sermin continuerà a pensare che l'abbia fatto apposta.

La vendetta di Sermin

"Appena starò meglio mi vendicherò di te Saniye, lo so che hai provato a uccidermi", minaccerà Sermin. Saniye, però, le giurerà di essere stata molto in pena per lei. Conoscendo la madre di Betül sicuramente non si farà incantare dalle parole di Saniye e quasi sicuramente progetterà una vendetta contro di lei.

Sermin sembrerà molto convinta e non avrà tutti i torti, per questo motivo insisterà con Saniye e la pregherà di smetterla di farle del male.