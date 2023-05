Durante la puntate di Terra Amara che andrà in onda giovedì 1 giugno su Canale5, Demir ripudierà sua moglie impedendole di vedere i suoi figli e vietandole di entrare a villa Yaman. Così, la donna cercherà rifugio prima da Sermin e poi alle baracche da Huriye. Successivamente, Altun mediterà il suo suicidio, ma la signora Hunkar le permetterà di vedere i bambini. Tuttavia, Demir sopraggiungerà furioso cacciando la moglie da casa e scatenandosi contro sua madre. Infine, Zuleyha proverà a darsi fuoco nel centro di Cukurova, ma Fekeli la soccorrerà e la porterà a casa sua.

Demir intima agli abitanti di Adana di non ospitare Zuleyha

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha si presenterà al cancello di villa Yaman in condizioni precarie, dopo aver trascorso una notte nel bosco priva di sensi. Tuttavia, Demir la raggiungerà vietandole di mettere piede nella tenuta della sua famiglia e portandole via i suoi figli. Nonostante il tentativo della donna di giurargli ancora di non averlo tradito con il suo ex fidanzato, il signor Yaman deciderà di ripudiarla. Inoltre, Demir intimerà anche agli abitanti di Adana di non dare rifugio ad Altun.

Zuleyha tenta di togliersi la vita nel centro di Cukurova

Successivamente, Zuleyha troverà rifugio da Sermin che le darà conforto durante questo delicato momento, poi da Huriye nelle baracche, ma nella sua mente albergherà un gesto estremo: il suicidio.

Dopodiché, la signora Hunkar permetterà a Zuleyha di vedere Adnan e Leyla di nascosto da suo figlio Demir. Però, quest'ultimo sopraggiungerà alla tenuta improvvisamente e caccerà violentemente sua moglie dalla villa. A questo punto, l'ex fidanzata di Yilmaz penserà di farla finita definitivamente: si recherà al centro di Cukurova, si cospargerà di benzina con una tanica e proverà a darsi fuoco in strada davanti a tutti i presenti.

Fekeli riuscirà a portarla in salvo e si prenderà cura di lei a casa sua.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda mercoledì 31 maggio, Mujgan accusa Yilmaz di tradirla con la sua ex fidanzata e per questo motivo decide di scappare in America da suo fratello portando con sé anche suo figlio, Kerem Ali.

Dopodiché, Uzum e Adnan, che non sono stati rapiti dai delinquenti della raffineria, vengono ritrovati al villaggio delle baracche e portati a villa Yaman. Intanto, il rancore covato da Demir nei confronti del suo acerrimo nemico in amore Yilmaz riaffiora, lasciando presagire l'inizio di una nuova guerra tra le due famiglie.