Nuovi colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente sui teleschermi di Rai 1. Le trame turche dello sceneggiato raccontano che Fikret Fekeli dimostrerà di nutrire una certa simpatia per Mujgan Hekimoglu, la moglie di Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Fekeli invita Behice a lasciare la tenuta

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Fikret metterà gli occhi addosso a Mujgan.

Tutto inizierà quando Fekeli inviterà Behice a lasciare la tenuta e Cukurova dopo averla accusata di aver ucciso Hunkar.

L'anziano imprenditore inoltre riterrà la presenza della signora Hekimoglu alla tenuta destabilizzante per le nozze già in crisi tra Yilmaz e Mujgan. Pertanto la donna preparerà le valigie per dirigersi verso l'aeroporto, dopo aver finto di essersi offesa dalle insinuazioni di Ali Rahmet. In realtà, Behice non abbandonerà veramente la cittadina, ma pagherà un complice per simulare un'aggressione che le impedisca salire a bordo di un aereo.

Mujgan vuole impedire alla zia di partire

La zia di Mujgan infatti chiederà al suo complice di farsi picchiare in pieno viso e di spararle all'altezza di una spalla. Il delinquente accetterà l'ordine, anche se inaspettatamente un cane randagio si avventerà contro di lui impedendogli di compiere questo gesto.

Pertanto Behice rimarrà ferita vicino al cuore e le sue condizioni appariranno molto delicate. Il malvivente, invece, scapperà senza prestarle soccorso. In seguito la signora Hekimoglu verrà ritrovata in pessime condizioni da Fikret, il quale si era messo sulle sue tracce in compagnia di Mujgan che voleva convincere la zia a non partire per Istanbul.

Fikret è molto attratto dalla pediatra

Behice verrà trasportata in ospedale dove verrà sottoposta a un lungo e difficile intervento chirurgico. Mujgan sarà disperata e accuserà Yilmaz e Fekeli delle gravi condizioni in cui versa sua zia, sottolineando che tutto ciò non sarebbe avvenuto se non fosse stata sbattuta fuori dalla tenuta.

Fikret rimarrà davanti alla sala operatoria insieme alla pediatra, la quale rifiuterà invece ogni contatto con suo marito e suo suocero. Il giovane dimostrerà di essere molto attratto da Mujgan, anche se fingerà di non assecondarla per non avere problemi con Yilmaz. Tuttavia ance successivamente Fikret non riuscirà a reprimere i sentimenti che prova.