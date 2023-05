In Terra Amara Züleyha vivrà una tragedia dietro l'altra. Anche se avrà un breve periodo di serenità, in cui scoprirà di essere nuovamente incinta, la situazione si capovolgerà in un batter d'occhio. La ragazza rimarrà vittima di un incidente stradale: lei riuscirà a salvarsi, ma il bambino che porta in grembo no. Un dolore straziante sia per lei che per Demir, e i due faranno fatica a trovare qualcosa che possa realmente consolarli.

Ümit pensa di non salvare Züleyha e di vendicarsi

Züleyha rimarrà coinvolta in un incidente stradale proprio nel momento in cui si dirigerà dal ginecologo per fare una visita di controllo.

La donna, proprio da pochi giorni, ha scoperto di essere incinta e andrà dal medico per averne anche la conferma.

Durante il tragitto, però, qualcosa andrà storto: sulla carreggiata qualcuno rovescerà una tanica d'olio, l'auto inizierà a sbandare e finirà irrimediabilmente sopra un albero. Züleyha sbatterà violentemente la testa sul volante e sarà Ümit a salvarle la vita, che in quel momento stava percorrendo la stessa strada. La dottoressa, per un attimo, penserà di vendicarsi e lasciarla morire, ma alla fine farà prevalere il suo dovere di medico.

Demir scopre che Züleyha ha avuto un incidente

Züleyha verrà ricoverata in ospedale e sottoposta a un importante intervento chirurgico, con conseguente stato comatoso.

Lei riuscirà a salvarsi, ma per il bambino che porta in grembo non ci sarà nulla da fare. Demir, appena saprà dell'accaduto, correrà subito in ospedale e verrà informato delle condizioni della moglie.

Le starà accanto in ogni istante e sarà proprio lui ad accorgersi che Züleyha si sta risvegliando dal coma. Con le lacrime agli occhi Demir chiamerà il medico, che correrà subito dalla ragazza per sincerarsi sulle sue condizioni di salute.

Züleyha addolorata: scopre di aver perso il suo terzo bimbo

Züleyha starà meglio e appena sveglia avrà modo di parlare con Demir dell'incidente subito. La ragazza gli chiederà le condizioni del suo bambino, ma Demir non riuscirà a dirle esplicitamente la verità, si limiterà a inchinare il capo.

Züleyha capirà di aver perso il terzo figlio e non riuscirà a darsi pace: inizierà a piangere inconsolabilmente.

Demir la inviterà a non preoccuparsi e a stare tranquilla, deve solo pensare a stare bene e ringraziare che sia uscita indenne dall'incidente: non vorrà nemmeno immaginare che cosa avrebbe potuto fare senza di lei.

Züleyha non riuscirà a proferire parola e a trovare consolazione per il dolore che sta provando. Demir capirà che li attende un periodo veramente duro, così farà alla moglie una promessa: "Ce la faremo, te lo prometto".