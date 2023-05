Eduardo Sabbiese è destinato a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione di Un posto al sole, ai fan è sembrato chiaro sin da subito che il giovane boss non fosse un personaggio di contorno e, puntata dopo puntata, se ne sta avendo la conferma.

L'episodio, andato in onda il 25 maggio, ha rappresentato una sorta di punto di svolta per Eduardo. Mentre tutti attendevano la sua vendetta contro Giulia, l'uomo ha invece mandato un messaggio diverso punendo il vero responsabile del pestaggio ai danni di Imma.

Un posto al sole: Giulia affronta il nuovo boss

Nelle puntate precedenti, Giulia (Marina Tagliaferri), convinta che Imma fosse stata punita dal clan di Eduardo (Fiorenzo Sabbiese), ha affrontato l'uomo dandogli del vigliacco per avere picchiato una donna indifesa. In effetti tutto lasciava presumere che il giovane boss, o qualcuno dei suoi uomini, avesse punito la donna.

Dopo l'affronto subito, Sabbiese ha promesso al suo uomo di fiducia che sarebbe intervenuto per risolvere questa situazione, lasciando presagire una vendetta contro Giulia Poggi, ma n realtà le cose sono andate in modo molto diverso.

Eduardo punisce il vero responsabile

C'è un passaggio molto significativo avvenuto nella puntata del 25 maggio, che però è passato un po' in secondo piano.

In una breve sequenza, si può notare Giulia visibilmente spaventata dal passaggio frequente di una moto, che continua ad andare avanti e indietro con fare minaccioso.

In seguito, in una scena concitata, Angela si reca in ospedale lasciando presupporre che Giulia sia stata ferita per aver osato affrontare il boss, in realtà però ad essere stato colpito è il figlio di Imma.

Da qui viene svelata la verità: è stato il figlio di Imma a colpire sua madre e questo spiega la reticenza della donna nel volerne parlare. Del resto il fatto che fosse responsabilità di Eduardo era stata solo una semplice supposizione di Giulia. In ogni caso il ragazzo è stato mandato all'ospedale e probabilmente non ci sarà seguito a questa storia, che è servita invece a fare da apripista per l'escalation di Sabbiese.

Eduardo verso la redenzione?

Il gesto di Eduardo risulta oltremodo significativo, infatti giovane boss aveva assicurato che avrebbe fatto qualcosa pe risolvere questa situazione, ma nessuno si sarebbe aspettato che potesse agire da "giustiziere".

Secondo i suoi canoni, Sabbiese ha voluto mostrare rispetto a Giulia, punendo il colpevole ma allo stesso tempo dare anche una dimostrazione di forza. Ovviamente un gesto simile risulta quanto più lontano possibile dai principi di Giulia, ma questo scontro etico potrebbe regalare delle puntate molto interessanti.

Non è il primo criminale che si redime, del resto Franco boschi ha iniziato in un modo simile però Eduardo non è un lupo solitario ma è a capo di un clan e quindi è difficile pensare che una sua redenzione possa avere anche un lieto fine. In ogni caso Edoardo sì candida ad essere uno dei protagonisti della prossima stagione