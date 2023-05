Cosa ne sarà di Sermin nel finale di serie di Terra Amara? Sicuramente non avrà il suo lieto fine, soprattutto a causa della figlia Betül, che finirà in carcere per l'omicidio di Hakan. Senza un soldo in tasca, lavorerà come addetta alle pulizie per il comune di Çukurova e sarà proprio durante il suo nuovo lavoro che Sermin troverà la morte.

Sermin abbandonata da tutti

Sermin non potrà dire di vivere la sua vecchiaia in tranquillità. Alla fine degli anni Settanta la sua vita cambierà totalmente. La figlia Betül verrà incriminata per l'omicidio di Hakan, per questo motivo nel suo futuro ci sarà un lunga permanenza in carcere.

Che cosa ne sarà della madre?

Sermin si troverà da sola, abbandonata da tutti e senza l'ombra di un quattrino. In fondo con la sua famiglia, gli Yaman, non si è comportata per niente bene e in più la figlia ha ucciso il marito di Züleyha, quindi non potrà sperare che qualcuno le dia una mano.

Sermin diventa la nuova addetta alle pulizie di Çukurova

Si dovrà dare da fare e cercarsi un lavoro, per questo si recherà dal sindaco di Çukurova, Lütfiye, che avrà da farle solo una proposta: se vuole può diventare la nuova addetta alle pulizie delle strade della città, di meglio non può offrirle.

Sermin, a malincuore, accetterà l'incarico e si ritroverà vestita di tutto punto, e con a piedi le décolleté, a fare da spazzina per le strade di Çukurova, tra le risate generali dei suoi compaesani.

Una vera umiliazione per lei, ma come sarà il suo futuro?

La morte di Sermin

Facendo un salto in avanti, nel 1990, la vita di Sermin non sarà cambiata un granché: sarà sempre sola e continuerà a svolgere il lavoro di addetta alle pulizie, ma la solitudine segnerà anche la sua morte.

Proprio mentre svolgerà il suo lavoro, Sermin verrà colpita da infarto.

Il suo corpo giacerà per terrà per diverse ore, nessuno la soccorrerà né tantomeno andrà a cercarla per avere sue notizie. Il corpo senza vita verrà ritrovato solamente dalle forze dell'ordine, che si occuperanno di ufficializzare il decesso. Un brutta fine per Sermin: l'avidità per i soldi e il lusso, che l'ha tenuta viva per tutta una vita, alla fine le giocherà un brutto scherzo.

Betül sparisce nel nulla

Nemmeno Betül potrà compiangere la madre, anche perché si troverà in carcere. Ci rimarrà per ben 24 anni, ma quando verrà liberata si renderà conto che non potrà rimanere a vivere a Çukurova, visto tutto quello che ha combinato. Così sparirà nel nulla, lasciando un alone di mistero intorno al suo futuro.

L'amica di Sermin, Füsun, invece divorzierà dal marito Ahmet. Negli anni non è rimasta amica di Sermin e vivrà gli ultimi anni della sua vita nella casa di riposo di Çukurova.