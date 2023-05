In Terra amara uno dei momenti più difficili si vivrà con la morte di Yilmaz. Un tragico incidente stradale non gli lascerà via di scampo e il ragazzo si ritroverà a dare il suo addio a Züleyha.

Il dolore di Züleyha

Züleyha sarà quella che soffrirà di più dopo l'incidente in cui Yilmaz rimarrà vittima. La vita non potrebbe andare peggio di così: nel momento in cui avevano finalmente deciso di dare un taglio con il passato e vivere il loro amore, il destino si accanirà nuovamente contro di loro.

In un attimo tutto i sogni svaniranno nel nulla, ma la ragazza non perderà mai la speranza di poterlo rivedere in piedi sano e forte, anche se in ospedale vivrà dei momenti molto duri, ma grazie al supporto di Demir il dolore sarà meno forte.

Züleyha non lascia Yilmaz da solo

Demir resterà al fianco di Züleyha: la ragazza, alla fine, non ha nessuno a Çukurova e l'affetto di colui che è ancora suo marito le risulterà fondamentale. Yilmaz, dopo l'incidente, sarà in stato di coma e la ragazza non lo perderà di vista nemmeno un attimo, e sarà proprio lei a rendersi conto che il ragazzo si sta risvegliando.

Finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo, il suo Yilmaz è fuori pericolo di vita. Nonostante ciò non mollerà la presa e si fermerà in ospedale per vegliarlo. Assisterà a tutte le visite e vorrà sincerarsi che stia bene. Passerà anche la notte in ospedale, non vuole allontanarsi da lui.

Yilmaz saluta gli affetti più cari

Durante la notte i due ragazzi parleranno tanto e inizieranno a ricordare la loro vita a Istanbul e gli aneddoti che hanno caratterizzato la loro storia d'amore.

Parleranno anche dei loro progetti futuri: appena Yilmaz si stabilirà e uscirà dall'ospedale, andranno a vivere nella casa dei loro sogni insieme ad Adnan.

Yilmaz, però, sente che le sue condizioni di salute sono molto precarie. Si sente strano, anche se i medici gli hanno assicurato che ben presto si riprenderà. Temendo che non gli rimanga molto da vivere, ha anche deciso di sistemare alcune cose: ha trascorso del tempo con Adnan e Kerem Ali, ha parlato con Müjgan, e ha strappato una promessa a Demir e Fekeli.

A questi ultimi ha chiesto di badare a Züleyha, Müjgan e i bambini, nel caso qualcosa dovesse andare storto.

L'addio di Yilmaz

Yilmaz capirà che non gli resta tanto tempo da vivere, così dedicherà gli ultimi attimi della sua vita all'amore della sua vita. "Prenditi cura di mio figlio", dirà a Züleyha, ma la ragazza fingerà di non sentirlo e lo spronerà a farsi coraggio, perché tutto andrà per il meglio.

Il respiro di Yilmaz, però, sarà sempre più debole, come anche le su forze. "Ti amerò fino al mio ultimo respiro, fino al mio ultimo respiro...", saranno queste le ultime parole che Yilmaz dirà a Züleyha, chiudendo gli occhi e salutando così la sua amata per sempre,