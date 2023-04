Prosegue la messa in onda di Terra Amara, la popolare soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5. La fiction interpretata continuerà a sorprendere i telespettatori con nuovi colpi di scena anche nella prima settimana di maggio, ad eccezione di lunedì 1. La puntata giornaliera, infatti, non andrà in onda per via della festività del lavoro. Stando alle anticipazioni dal 2 al 5 maggio 2023, Müjgan avrà una nuova crisi di nervi quando sorprenderà Yilmaz e Züleyha mentre si prendono cura del piccolo Kerem Alì.

Anticipazioni Terra amara 2-5 maggio: Yilmaz e Müjgan ai ferri corti

Nelle puntate di Terra amara in onda da martedì 2 a venerdì 5 maggio Yilmaz e Müjgan continueranno ad essere in conflitto. Neanche la presenza del piccolo Kerem Alì migliorerà la situazione tra i due coniugi. La dottoressa sarà scontrosa con il marito e cercherà sempre una scusa per discutere. Inoltre, non vorrà mai lasciarlo solo. Yilmaz, invece, sarà intenzionato a prendersi cura del bambino. Quando la moglie dovrà andare a firmare dei documenti, lui la convincerà ad uscire. Dopo aver adempiuto al suo dovere, Müjgan deciderà di tornare a casa. Sfortunatamente, bucherà una gomma e sarà costretta a tardare. Nel frattempo, Yilmaz si troverà in difficoltà poiché il piccolo inizierà a piangere disperatamente per la fame.

Akkaya proverà a dargli il biberon, ma il bambino lo rifiuterà. Dopo aver tentato, senza alcun successo, di rintracciare la moglie, l'uomo deciderà di rivolgersi a Züleyha.

Trame Terra amara dal 2 al 5 maggio: Züleyha aiuta Yilmaz con il piccolo Kerem

Le anticipazioni di Terra amara in programmazione dal 2 al 5 maggio 2023 rivelano che la situazione tra Yilmaz e Müjgan peggiorerà.

Züleyha andrà in soccorso dell'ex fidanzato in difficoltà con il piccolo Kerem. Visto che il bambino sarà affamato ma continuerà a rifiutare il biberon, la giovane deciderà di allattarlo. Al rientro a casa la dottoressa vedrà il marito e la sua rivale occuparsi di suo figlio. Assistere a ciò la farà andare fuori di testa. Nel frattempo, la signora Berika comunicherà di voler abbandonare la carica di presidentessa nell'associazione delle donne benestanti di Çukurova.

Hünkar paga il debito di Gaffur: Terra amara puntate 2-5 maggio

Secondo le anticipazioni di Terra amara in onda fino a venerdì 5 maggio 2023, Fusun apprenderà che la presidente dell'associazione Berika ha intenzione di lasciare il suo posto. Perciò, farà in modo che l'attenzione delle altre iscritte si concentri sulla signora Behice. Nel frattempo, Gaffur confesserà a Saniye di avere contratto un grosso debito con Hatip. L'ex capomastro riferirà a Hünkar che l'imprenditore gli ha prestato il denaro per pagare un debito di gioco. La signora Yaman aiuterà l'uomo donando 10.000 lire all'imprenditore. La donna ignorerà che in realtà il debito ammonta a 100.000 lire.