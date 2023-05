Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha Altun si ritroverà lontana dai suoi figli. Sarà Demir a cacciarla dalla tenuta, impedendole ogni contatto con Leyla e Adnan. Lo farà dopo essersi convinto che la moglie ha una relazione extraconiugale con Yilmaz. Zuleyha, disperata, tenterà di togliersi la vita.

Demir caccia Zuleyha dalla tenuta e le impedisce di vedere i figli

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Le puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, saranno ricche di colpi di scena.

Le vicende saranno ancora una volta incentrate sul rapporto burrascoso tra i coniugi Yaman. Un rapporto che si incrinerà in maniera definitiva nel momento in cui Mujgan invierà un video a Demir. Filmato in cui Zuleyha starà abbracciando Yilmaz. Tutto farà pensare che tra i due ci sia un relazione, ma non sarà così. Demir andrà su tutte le furie credendo che la moglie lo stia tradendo con il suo peggior nemico. Nonostante Zuleyha neghi con tutte le sue forze di avere una relazione con Akkaya, Demir non le crederà e prenderà una drastica decisione, chiudendo letteralmente le porte della tenuta in faccia a Zuleyha. In parole povere, Demir caccerà la moglie, impedendole di farvi rientro anche solo per vedere i figli.

Zuleyha fuori di sé tenta di darsi fuoco nelle prossime puntate di Terra amara

Demir più furioso che mai, dirà a tutti quanti, domestici compresi, di non voler neppur sentire il nome di Zuleyha. Da quel momento in poi, lui riterrà la moglie morta. Le cose si metteranno male per Altun, la quale non riuscirà in alcun modo a vedere e ad avvicinarsi a Leyla e Adnan.

Nel corso delle nuove puntate di Terra amara, i telespettatori vedranno la disperazione di Zuleyha. Disperazione che la porterà a tentare il suicidio. La donna cercherà di darsi fuoco con una tanica di benzina. Tentativo che, fortunatamente, non andrà a buon fine, grazie all'intervento di Fekeli.

Terra amara: Altun va a vivere da Fekeli dopo essere stata cacciata dal marito

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, si viene a sapere che proprio Fekeli darà ospitalità a Zuleyha. Altun dovrà però fare i conti con la furia di Mujgan. La moglie di Yilmaz non esiterà a scagliarsi contro la sua rivale, convinta come Demir, che lei e Yilmaz abbiano una relazione extraconiugale. Non solo, Mujgan accuserà Zuleyha di aver finto il suicidio solo per impietosire Yilmaz. La tensione tra le due donne sarà alle stelle. Zuleyha, a differenza del passato, non accetterà di essere tenuta lontana dai suoi figli e combatterà per poter rivedere Leyla e Adnan. La sua furia contro Demir, avrà il suo culmine in un giorno in cui riuscirà ad entrare nella tenuta degli Yaman armata di pistola. Per scoprire cosa succederà, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.