Le nuove puntate della soap turca Terra amara, trasmesse su Canale 5 da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023, racconta l'epilogo delle indagini riguardanti la morte di Ercument. Yilmaz e Demir si alleano per contrastare le intenzioni di alcuni uomini desiderosi di impossessarsi delle terre di Cukurova, mentre Mujgan non riesce a tenere a bada la sua gelosia nei confronti di Zuleyha

Terra amara, le puntate dal 21 al 27 maggio 2023

Tengono banco le indagini sulla morte di Ercument che si allea con Yilmaz, Fekeli e Hunkar. Il suo obiettivo è tenere la moglie lontano dai pettegolezzi sul suo conto.

Le cose, però, prendono una piega inaspettata. Yilmaz deve partire per risolvere la situazione e Mujgan non crede alle sue spiegazioni, temendo che il viaggio del marito sia finalizzato a vedere Mujgan, verso la quale prova una gelosia ossessiva.

Demir e Yilmaz raggiungono la città in cui vive la sorella di Ercument e le chiedono informazioni. Emel dà una svolta alle indagini, fornendo una testimonianza che placa le acque: il fratello è stato ucciso a causa di ingenti debiti.

Gaffur nei guai per colpa di Hatip nelle nuove puntate di Terra amara

Mujgan, nel frattempo, non riesce a tenere a bada il suo odio verso Zuleyha e, convinta che voglia rubarle il marito, le giura vendetta, disposta a tutto pur di metterla fuori dai giochi.

Alcuni uomini giunti in città vogliono impossessarsi delle terre di Cukurova e, inaspettatamente, Yilmaz e Demir si alleano per contrastarli. Intanto, Gaffur deve saldare i suoi debiti con Hatip e così pensa bene di vendere tutti i gioielli di famiglia.

Mujgan mette in pericolo di vita Zuleyha

Mujgan aveva filmato Yilmaz e Zuleyha insieme ed è intenzionata a rovinare Altun.

Quando la clip finisce nelle mani di Demir, quest'ultimo perde la ragione e minaccia di morte la povera Zuleyha, durante un acceso incontro in un bosco. La coppia ha fatto perdere le sue tracce e tutti sono in allarme. A quel punto, Hunkar e Fekeli decidono di unire le forze per ritrovarli, temendo il peggio.

Zuleyha è in pericolo di vita e Demir sta per giustiziarla, nonostante lei gli giuri di essere innocente e di non avere alcun segreto che la lega a Yilmaz, come ha invece fatto credere la folle Mujgan.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming dal 21 al 27 maggio 2023

I nuovi episodi di Terra Amara possono essere visti dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Le puntate vanno in onda anche il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00, con una durata maggiore.

La soap opera turca campionessa di ascolti può essere vista anche on demand e in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming.