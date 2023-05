Arrivano le anticipazioni delle puntate della soap Un posto al sole, in onda dal 22 al 26 maggio 2023 su Rai 3, alle 20:50. nei nuovi episodi Lara deve affrontare Ida, la vera mamma di Tommaso, che arriverà a Napoli per riprendersi il suo bambino a tutti i costi. Ciò significa che Martinelli sta per essere smascherata. In città torna anche Luca, pronto a iniziare il suo nuovo lavoro da primario. Giulia è in pericolo di vita, dopo aver affrontato a viso aperto Eduardo Sabbiese, ignara delle conseguenze che il suo coraggio le porterà. Occhio anche ad Alberto, che farà l'ennesimo colpo di testa spiazzando io povero Niko.

Puntate Un posto al sole, anticipazioni trame dal 22 al 26 maggio 2023

Nelle nuove puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio Giulia è in pericolo di vita dopo che avrà affrontato Eduardo Sabbiese, inconsapevole della sua reale pericolosità. A quel punto, Angela e Franco dovranno fare in modo che non accada il peggio, convincendo Rosa a fermare in tempo il fratello.

Nel frattempo, Speranza cade nella trappola di Micaela, pronta a tutto pur di avere Samuel. Ancora una volta, la gemella Cirillo sarà capace di rovinare una coppia, sempre che Mariella non trovi una soluzione per aiutare la nipote.

Un posto al sole news, Ida arriva a Napoli

Lara dovrà stare molto attenta a Ida, la vera mamma di Tommaso che arriverà in città per riprendersi il suo bambino.

Una preoccupatissima Martinelli cercherà di liberarsi di lei, e in un primo momento crederà di esserci riuscita. Peccato che Ida torni alla carica, pronta a smascherare Lara e i suoi inganni.

Nel frattempo Roberto, ancora ignaro delle macchinazioni alle sue spalle, sembrerà sempre più legato a Lara, che si è agganciata a lui e anche a Cristina con la scusa di passare più tempo con il piccolo Tommaso, ora che Marina è a Londra e non può fare nulla per fermarla.

Upas, anticipazioni al 26 maggio di Un Posto al Sole

E poi ancora, Luca De Santis tornerà a Napoli per iniziare la nuova avventura in qualità di primario, posto al quale ha rinunciato Ornella: come la prenderà? Giulia sarà tra due fuochi, essendo molto legata sia a Luca che alla cara amica Bruni.

Infine, Alberto farà l'ennesimo colpo di testa che spiazzerà Nico, stanco delle sue trovate.

Le vittime di Palladini, questa volta, saranno le scombinate gemelle Cirillo. Guido e Mariella invece saranno pronti a partire per crociera, anche se un imprevisto potrebbe rovinare la loro precaria tranquillità

Le puntate della soap opera Un posto al sole vanno in onda durante la settimana dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:50 e possono essere viste sia in streaming che in replica accedendo al portale RaiPlay.