Nelle ultime puntate di U&D che sono andate in onda, Gianni ha attaccato spesso Aurora per le cose che ha fatto per provare a mettere in cattiva luce Armando. Stanco di essere offeso dai fan della dama del Trono Over, l'opinionista ha deciso di mostrare su Instagram uno dei tanti messaggi di "avvertimento" che ha ricevuto e ha chiarito che non smetterà mai di dire quello che pensa dei vari protagonisti della trasmissione.

Aggiornamenti sui senior di U&D

Dopo che è andata in onda la puntata di U&D in cui Gianni ha dubitato di Andrea e dato ragione a Roberta, Gianni ha deciso di esporsi sui social network su una questione delicata che lo riguarda in prima persona.

Anche se in questi giorni non ha battibeccato con Aurora per l'indagine che ha fatto sull'attuale rapporto tra Armando e Lucrezia, Sperti ha ricevuto diversi messaggi di avvertimento da parte dei sostenitori della dama.

Stando a quello che ha raccontato su Instagram, infatti, il pugliese verrebbe spesso minacciato da parte di quella fetta di pubblico che crede a Tropea e ai racconti che fa su Incarnato e sulle sue reali ambizioni televisive.

"Smettila di insultare Aurora o te ne pentirai. Sono stato chiaro?", è questa la breve ma chiara conversazione che il collega di Tina Cipollari ha postato nelle sue storie la sera del 3 maggio, con tanto di nome del suo "accusatore" in bella vista.

La replica del protagonista di U&D

Dopo aver pubblicato solo alcuni dei messaggi che riceve dai sostenitori della dama di U&D, Gianni ci ha tenuto a mettere in chiaro la sua posizione sia su questo che su come intende comportarsi d'ora in poi in studio.

"Ho deciso di condividere una delle tante minacce che mi arrivano. Un fan non può arrivare a tanto.

A buon intenditor poche parole", ha fatto sapere l'opinionista di Canale 5 con un'altra storia instagram.

In merito all'atteggiamento che assumerà nelle prossime puntate del dating-show che saranno registrate (le ultime dell'edizione 2022/2023 prima dell'inizio della lunga pausa estiva che il programma si concede ogni anno da giugno a metà settembre), Sperti ha detto: "Non ho paura di niente e di nessuno".

Insomma, questi avvertimenti non hanno spaventato il pugliese e non dovrebbero influenzarlo nei commenti che farà su Aurora e sugli altri protagonisti del cast nel futuro.

Scintille tra Tina ed Elio a U&D

I fan di Aurora non sono gli unici ad aver punzecchiato Gianni nell'ultimo periodo. Anche Silvia, ex dama del Trono Over, si è esposta per commentare le critiche che Sperti le ha rivolto prima che lasciasse il programma in coppia con Sabino.

"Lui mi ha attaccato tante volte, ma credo lo facesse solo per creare discussioni", ha fatto sapere l'ex volto del dating-show in una recente intervista.

Il pugliese non è l'unico a scagliarsi quotidianamente contro qualche membro del parterre: nelle ultime puntate di U&D Tina ha litigato furiosamente con Elio, costringendo la padrona di casa ad intervenire per evitare che ricevesse una querela dal cavaliere.

Gli scontri tra i due sono andati avanti anche nelle registrazioni dello scorso weekend, quelle che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5.

La vamp sembra provare una forte antipatia per il signore che ha debuttato nel cast solo poche settimane fa, ma che si è già ritagliato uno spazio importante nel programma sia per i battibecchi con l'opinionista che per le frequentazioni finite male con dame "di spicco" come Gemma Galgani e Paola Ruocco.

Ultimamente Tina ha criticato Elio anche per il lavoro che fa e l'ha accusato di essere in trasmissione soltanto per farsi pubblicità: lui ha negato tutto e ha trovato supporto nelle parole di Maria De Filippi.