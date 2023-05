Un posto al sole prosegue con nuovi episodi e le anticipazioni settimanali dal 29 maggio al 1° giugno parlano di una nuova storyline che vedrà protagonista Manuela. La sorella di Serena vivrà una nuova delusione con Niko, ma presto per arriverà un altro uomo in grado di destare il suo interesse. Si tratta di Costabile, il fratello di Speranza, che non passerà inosservato agli occhi della gemella Cirillo. Nel frattempo, in crociera, Mariella scoprirà che Massaro tradisce Bice.

Anticipazioni Un Posto al sole: Manuela riceverà una cocente delusione da Niko

Le trame di Un Posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno raccontano che Manuela ricomincerà a illudersi che con Niko possa nascere un ritorno di fiamma. L'avvocato Poggi continuerà a essere tra i pensieri della sua ex e succederà qualcosa che alimenterà nuovamente le speranze della ragazza. Anche questa volta il riavvicinamento con Niko porterà solo a una cocente delusione, ma il destino avrà in serbo una bella sorpresa per Manuela che incontrerà per caso Costabile, il fratello di Speranza, e il fascino del bel contadino non passerà affatto inosservato ai suoi occhi.

Anticipazioni settimana 29 maggio - 1 giugno: Manuela frenata dal lasciarsi andare con Costabile

Le puntate di Un Posto al sole per l'ultima settimana di maggio vedranno al centro delle scene l'incontro tra Manuela e Costabile che riaccenderà l'interesse della ragazza. Anche il nipote di Mariella sarà subito colpito dalla gemella Cirillo e proverà a corteggiarla, ma non tutto andrà subito a gonfie vele.

Manuela sarà consapevole del fatto che con Niko non ha più speranze e che deve necessariamente voltare pagina, ma non riuscirà a lasciarsi andare. La ragazza sarà frenata dalle delusioni passate e quindi eviterà di far capire a Costabile che l'interesse è reciproco. Il destino, tuttavia, avrà altri piani per Manuela e presto nascerà una nuova storia d'amore a Palazzo Palladini.

Guido ammetterà che Massaro tradisce sua moglie

Le anticipazioni di Un Posto al sole parlano di una nuova conoscenza tra Manuela e Costabile che avrà tutti i presupposti per la nascita di un nuovo amore. Sarà curioso scoprire come reagirebbe Mariella alla nuova coppia, visto che la zia di Speranza nutre una certa antipatia per le sorelle Cirillo. Nel frattempo, Guido e sua moglie partiranno per la crociera che inizierà in un'atmosfera tutt'altro che rilassante. Del Bue, infatti, si troverà a dover reggere ancora il gioco a Massaro, ma questa volta rischierà di perdere sua moglie. Mariella accuserà Guido di averla tradita e, messo con le spalle al muro, l'uomo sarà costretto a dire la verità sul suo amico. Il marito di Bice, infatti, è l'unico della compagnia ad essere infedele.