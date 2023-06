Beautiful continua a stupire i telespettatori con diversi colpi di scena e le anticipazioni americane annunciano che Sheila continuerà a essere protagonista assoluta. Nelle puntate italiane la donna ha appena appreso di aver ucciso Finn, ma presto scoprirà che non è così e cercherà vendetta. Sheila non riuscirà a fare ancora del male ai Forrester ma si darà alla latitanza dopo aver tentato di prendere in ostaggio suo figlio. Successivamente arriverà la notizia che la signora Carter è morta sbranata da un orso, ma sarà davvero la fine per lei? Finn non ci crederà e avrà ragione: si tratta solo di un altro stratagemma di Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Sheila ritroverà Finn e lo terrà in ostaggio

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Sheila sarà al centro dei riflettori anche nei prossimi mesi. La donna inizierà a sospettare della morte di Finn, visto che Li che non accetterà di farle vedere suo figlio per l'ultima volta. Sheila riuscirà a rintracciare la madre adottiva di Finn e dopo averla tramortita scoprirà che il medico è vivo ed è nascosto in una stanza segreta, appena uscito dal coma. Sheila terrà in ostaggio Finnegan che vivrà momenti di terrore in balia della pazzia della sua madre naturale. A salvare la situazione arriverà il tenente Baker che però non riuscirà a catturare la donna che sarà di nuovo latitante grazie all'aiuto di Mike.

Anticipazioni prossime puntate: Sheila sbranata da un orso

Nelle prossime puntate di Beautiful, Sheila sarà ancora una volta ricercata dalla polizia e sembrerà sparita nel nulla. La signora Carter, tuttavia, metterà in atto un altro diabolico piano. Dopo lunghe ricerche, il detective Sanchez comunicherà alla famiglia Forrester che Sheila è morta.

La polizia dichiarerà che la donna è stata sbranata da un orso mentre cercava di sfuggire agli agenti. Steffy sarà felice di apprendere che la perfida Carter non farà più del male alla sua famiglia, ma Finn non sarà così certo delle parole del detective. A confermare la morte di Sheila ci sarà il dito medio del piede ritrovato dalla polizia, ma basterà questo a dare la certezza del decesso di Sheila?

Finn non crederà alla morte di sua madre e analizzerà i suoi resti

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che i sospetti di Finn saranno fondati. Analizzando il dito della criminale, infatti, il medico giungerà alla conclusione che i margini del macabro resto sono troppo netti per essere opera dell'aggressione di un orso. La madre naturale del protagonista, infatti, ha creato solo un altro piano per sfuggire alle ricerche della polizia. Si scoprirà che Sheila ha inscenato la sua morte e si è amputata il dito per rendere tutto più credibile. A dare sostegno alla donna sarà ancora una volta Deacon che la aiuterà a nascondersi nel suo appartamento sopra Il Giardino. Il pubblico quindi capirà che Sheila non ha mai lasciato neanche la città.