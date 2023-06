Grandi cambiamenti vestiranno l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la sesta in formato daily soap, la cui partenza è fissata a settembre. Si parla non solo di nuovi ingressi e nuove storie, ma soprattutto di rinnovamenti importanti. Uno di questi riguarderà la caffetteria che per lungo tempo è stata gestita da Salvatore Amato e Marcello Barbieri: il Bar Bottini. A svelare dei dettagli in merito è stato il programma Oggi è un altro giorno, attraverso l'inviata Romina Carrisi.

Il Paradiso delle Signore 8, Salvatore rinnova la caffetteria (video)

L'ultima stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa con Marcello che aveva consegnato al suo socio Salvatore una busta con all'interno una grossa somma di denaro. Soldi riservati interamente alla caffetteria, sia per saldarne i debiti che per effettuare delle riparazioni. Così, a partire da settembre, i fan della soap avranno modo di assistere a dei cambiamenti che riguarderanno proprio il locale.

Innanzitutto l'insegna Bar Bottini non ci sarà più per fare spazio al nuovo nome Gran Caffè Amato. Come dichiarato dall'attore che presta il volto a Salvatore a Oggi è un altro giorno, sarà la nuova caffetteria de Il Paradiso delle signore.

Evidentemente con i soldi ricevuti da Marcello non solo verranno risanati i debiti, ma anche effettuate delle migliorie. Cambieranno anche le tazzine usate per servire il caffè ai clienti. Se finora erano di colore marrone, da settembre saranno bianche. Nuovo look anche per Salvatore, il quale è stato immortalato dalle telecamere di Rai 1 con un completo interamente bianco.

Irene promossa capo commessa del Paradiso delle signore

Fra le altre novità più attese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore spicca il nuovo negozio d'abbigliamento che farà da rivale a quello gestito da Vittorio Conti. Si tratta della Galleria Milano Moda di Tancredi e la moglie Matilde.

Attraverso il filmato divulgato dal programma di Serena Bortone, si è avuta occasione di sbirciare all'interno del grande magazzino di Vittorio, oltre che di notare un particolare dettaglio riguardante una delle dipendenti.

Irene Cipriani aveva la divisa da capo commessa, per cui si evince che possa prendere il posto vacante di Gloria Moreau. Nessun cambiamento, invece, per Clara Boscolo, che nel filmato si è intravista accanto alla collega Irene mentre erano intente a ripassare il copione. Per quanto riguarda l'interno del Paradiso, nel filmato sono stati ripresi i vestiti, i gioielli, le scarpe e l'angolo dedicato ai trucchi.