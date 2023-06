La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo, nato da un'idea di Josep Cister Rubio, rivelano che il barone Juan smetterà di dare sue notizie facendo preoccupare non poco Cruz e gli altri familiari. A non sentire affatto la mancanza dell'uomo sarà Pia, in quanto la stessa ha subito reiterate violenze proprio da Juan, finendo anche per rimanere incinta di quest'ultimo. Si scoprirà che la scomparsa del nobile sarà legata a stretto giro a Pia e Jana, con le due donne che assieme proveranno a liberarsi del corpo esanime di Juan avvolto in un lenzuolo gettandolo in un dirupo.

Lola, infine, rivelerà a Petra della storia clandestina che intratteneva con Tomas, nel frattempo il sergente Conrado ritroverà l'arma del delitto nel quale ha perso la vita Tomas proprio nella stanza dell'inserviente e deciderà di arrestata.

Pia e Jana getteranno il corpo esanime del barone Juan da un dirupo

Tra i personaggi che i telespettatori hanno conosciuto sinora sicuramente per negatività è spiccato il barone Juan, reo di essere avvezzo ad abusare fisicamente della domestica Pia finendo persino per metterla incinta.

Gli spoiler iberici de La Promessa anticipano che il nobile inizierà inaspettatamente a non dare più sue notizie e la scomparsa dell'uomo preoccuperà parecchio sia Cruz che tutta la sua famiglia.

A non essere affatto preoccupata, anzi a provare una gradevole sensazione di sollievo, sarà Pia a causa dei soprusi fisici subiti in precedenza.

Nelle prossime puntate della soap si scoprirà che Juan ha perso la vita ma il modo in cui l'uomo è morto rimarrà off-screen almeno per il momento. Pia e Jana trasporteranno il barone senza vita avvolto in un lenzuolo sino a gettarlo in un burrone, sperando che nessuno ne trovi il corpo esanime.

Il sergente Conrado arresterà Lola

Le trame spagnole della fiction daily rivelano che il sergente Conrado continuerà imperterrito a indagare sulla morte di Tomas, così Cruz cercherà di far ricadere la colpa su Lola notando che l'uomo non riuscirà proprio a trovare un colpevole.

Lola parlerà ingenuamente a Petra della sua relazione clandestina che intratteneva con Tomas e, come se non bastasse, dirà anche a Cruz che vuole del denaro in cambio del suo silenzio.

Cruz, a quel punto, cercherà di zittire invano la domestica per evitare uno scandalo con Jimena, quindi nasconderà il tagliacarte, oggetto usato per uccidere Tomas, nella stanza di Lola al fine di incastrarla.

L'arma del delitto, durante una perlustrazione, verrà ritrovata nella stanza della giovane e di conseguenza la stessa verrà arrestata con l'accusa di omicidio.

Messa alle strette dal sergente Conrado, Lola rivelerà di aver avuto una storia col defunto Tomas e ciò si rivelerà, purtroppo per l'inserviente, un ottimo movente per l'assassinio in questione.

A cercare di salvare Lola ci penserà Jana, la quale dirà apertamente al sergente che è impossibile che la domestica sia colpevole in quanto in precedenza lo stesso tagliacarte era stato nascosto anche nella sua stanza.