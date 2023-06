Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 18 giugno con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 16:20, Demir chiederà a Uzum di mantenere il segreto sulla donna di Mersin. Intanto, Zuleyha avrà un malore in carcere e verrà portata urgentemente in ospedale. Nel paese si spargerà la voce che Demir avrebbe avvelenato la signorina Altun. Mujgan proverà a riappacificarsi con Akkaya. Hunkar farà un brutto scherzo a suo figlio in vista della prossima udienza per il processo di sua moglie, mentre Julide verrà reintegrata nel suo ruolo di procuratore.

Uzum si nasconde nella macchina di Demir in Terra amara

Nella puntata di Terra amara del 18 giugno Uzum si nasconderà nell'auto del signor Yaman che andrà a far visita alla donna alla quale ha affidato i suoi figli, però l'uomo si accorgerà della piccola soltanto sulla strada del ritorno. A questo punto, Demir deciderà di trascorrere alcune ore piacevoli in compagnia della bambina per poi chiederle di non raccontare nulla di quanto visto e soprattutto di non rivelare l'identità della signora di Mersin. Tuttavia, quando rientreranno nella tenuta, Hunkar sospetterà che Uzum possa sapere qualcosa e chiederà a Saniye di convincere sua figlia a parlare.

Hatip accusa Demir di aver avvelenato sua moglie in carcere

Nonostante i tentativi di Saniye, Uzum sceglierà di mantenere il segreto del signor Yaman, mentre Zuleyha avrà un malore in prigione e verrà trascinata d'urgenza al pronto soccorso.

Hatip comunicherà a Yilmaz e Fekeli che la signorina Altun si trova in ospedale accusando Demir di averla avvelenata per vendicarsi di aver macchiato il suo onore.

Nel contempo, Behice suggerirà a sua nipote di ricominciare una nuova vita ad Istanbul senza suo marito; ma Mujgan vorrà riconquistarlo.

Hunkar distrugge il filmino di Mujgan che incastra Zuleyha

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Sabahattin inizierà a indagare sulle accuse di corruzione ai danni del procuratore Julide, per le quali è stata sospesa dall'incarico.

Intanto, le calunnie di Hatip contro Demir si spargeranno velocemente, ma tutto si risolverà per il meglio quando gli abitanti di Cukurova apprenderanno che anche le altre detenute si sono ammalate. Ad ogni modo, i dottori scopriranno che si è trattato di un caso di intossicazione. Infine, Hunkar distruggerà il filmato compromettente di Zuleyha impedendo a suo figlio di usarlo come prova durante il processo. Invece, Sabahattin obbligherà Sermin a confessare in procura che è stata lei a incastrare il procuratore Julide.