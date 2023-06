Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano infatti che Zuleyha Altun non esiterà a gettarsi nel fiume per mettere in salvo la vita di Mujgan Hekimoglu e del figlio Kerem Ali.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz impedisce a Mujgan di vedere loro figlio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in televisione rivelano che si vivranno momenti di paura per Mujgan e suo figlio.

Tutto avrà inizio quando Yilmaz scoprirà con grande dolore che sua moglie aveva finto di essere nuovamente incinta per tenerlo ancorato a sé e non permettergli di scappare con Zuleyha. L'uomo a questo punto deciderà di punire severamente la pediatra e Behice cacciandole dalla tenuta di Fekeli. Non contento, Akkaya impedirà a Mujgan di vedere il loro figlio Kerem Ali in quanto non adatta al ruolo di madre. Per questo motivo, la giovane Hekimoglu deciderà di chiedere aiuto a Zuleyha per aiutarla a riabbracciare il figlio.

Zuleyha si getta nel fiume per salvare la pediatra e Kerem Ali

Nelle puntate turche di Terra amara, Mujgan farà leva su tutte le volte che Demir le aveva tolto i figli per persuadere Zuleyha ad aiutarla a rivedere Kerem Li.

La donna a questo punto accetterà di aiutare la rivale recandosi alla tenuta di Fekeli dove chiederà a Nazire di poter portare il bambino a giocare insieme a Adnan e Leyla. Tuttavia, il gesto della protagonista le si ritorcerà contro. La pediatra Hekimoglu infatti si rifiuterà di renderle il bambino, tanto da tentare la fuga via fiume.

In breve tempo, la nipote di Behice rischierà di far annegare Kerem Ali quando si lascerà sfuggire dalle mani la cesta in cui il piccolo era riposto. Zuleyha non esiterà così a gettarsi nelle acque del fiume pur di salvar il bambino e sua madre. Tutto questo sarà l'esordio di un altro conflitto tra Yilmaz e Mujgan.

Behice riammessa alla tenuta ad una condizione

Il figlioccio di Fekeli andrà su tutte le furie quando scoprirà che suo figlio ha rischiato di morire. Pertanto, l'ex meccanico accuserà sua moglie di aver manipolato Zuleyha affinché rapisse Kerem Ali. Nonostante questo, Yilmaz riammetterà Mujgan alla tenuta dopo aver capito che è affetta da gravi turbe mentali. Anche Behice ritornerà alla tenuta accanto alla nipote, ma ad una condizione. In questo frangente, Fekeli avviserà la signora Hekimoglu di non mettere becco tra Yilmaz e Mujgan se non vuole incorrere in gravi conseguenze. Non contento, l'uomo le farà presente di aver capito che è interessata soltanto al suo patrimonio. Proprio per questo Ali Rahmet proporrà alla donna una sorta di mantenimento mensile per stabilirsi a Istanbul.