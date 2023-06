Carola rompe il silenzio su Federico dopo la fine della loro storia d'amore nata a Uomini e donne. Sono passate un po' di settimane da quando l'ex corteggiatrice del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è intervenuta sui social per annunciare la crisi in corso con Federico.

Da quel momento i due non si sono più riappacificati, fino ad arrivare all'annuncio della rottura definitiva: a confermare la notizia è stata anche Carola con un nuovo post social col quale ha voluto rompere il silenzio.

L'addio tra Carola e Federico dopo Uomini e donne

La prima a parlare della crisi in corso, a distanza di tre mesi dalla scelta finale avvenuta a Uomini e donne, era stata Carola con un post pubblicato sui social, dove aveva annunciato la crisi in corso con il fidanzato.

La ragazza non era scesa nei dettagli e non aveva dato ulteriori indicazioni in merito a questa separazione che li aveva portati a troncare la convivenza.

Successivamente anche Federico aveva scelto di intervenire sul suo profilo social e lo ha fatto confermando di fatto la rottura con Carola.

L'ex tronista di Uomini e donne ha così dato l'annuncio definitivo della fine di questa relazione che aveva fatto sognare i fan della trasmissione.

Carola rompe il silenzio dopo la rottura con Federico Nicotera

Un annuncio a tratti spiazzante, che in queste ore è stato ulteriormente confermato dalla stessa Carola con un nuovo post social.

"Buongiorno, ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e per prendermi il mio tempo per riflettere", ha esordito Carola nel suo messaggio social col quale ha scelto di rompere il silenzio, spiegando cosa sta succedendo con l'ex tronista del talk show.

"Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non un storia nata in tv", ha ribadito l'ex volto di Uomini e donne.

"Grazie per tutti questi mesi di sostegno", ha chiosato Carola, che ha così voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno supportata nel corso di questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane difficili.

Carola ritorna a Uomini e donne come tronista?

Insomma una presa di posizione netta quella dei due giovani volti di Uomini e donne, ormai pronti a intraprendere due strade differenti.

In queste ultime ore emergono già delle indiscrezioni legate al futuro di Carola: la ragazza potrebbe arrivare nel cast della prossima edizione del talk show come papabile tronista.

Un nome che ha già entusiasmato i numerosi fan, speranzosi di poterla rivedere all'azione nella prossima edizione del talk show.