La decima edizione di Temptation Island potrebbe non iniziare lunedì 26 giugno. La morte di Silvio Berlusconi ha fatto slittare la semifinale dell'Isola dei Famosi, che potrebbe andare in onda fino a fine mese portando al rinvio del reality-show estivo di Canale 5. Qualora la trasmissione condotta da Ilary Blasi non venisse spostata ad un altro giorno della settimana, il "viaggio nei sentimenti" delle coppie comincerà il 3 luglio e andrà avanti per altri sei lunedì.

Aggiornamenti sulla programmazione di Temptation Island

La mancata messa in onda della semifinale dell'Isola dei Famosi (prevista per il 12 giugno), potrebbe cambiare il calendario di un altro format di punta della rete.

Come riportano alcuni siti d'informazione in queste ore, il reality sulla sopravvivenza potrebbe far slittare l'inizio della decima edizione di Temptation Island, attualmente in programma per il 26 giugno.

Se le ultime due puntate della trasmissione condotta da Ilary Blasi venissero proposte al pubblico sempre il lunedì sera, vorrebbe dire che occuperebbero il prime time di Canale 5 sia il 19 che il 26/06.

Il debutto dello show dedicato ai problemi di coppie più o meno famose, invece, verrebbe rinviato di una settimana, ovvero al 3 luglio.

Tutto dipenderà dalle scelte che i vertici Mediaset faranno a breve su entrambi i format: se il penultimo appuntamento con l'Isola venisse collocato a venerdì 16, Temptation esordirebbe quando previsto cioè 10 giorni dopo.

I protagonisti di Temptation Island già ufficiali

Visto che Mediaset non ha rilasciato comunicati ufficiali su quando sarà recuperata la semifinale dell'Isola dei Famosi (che lunedì scorso non è andata in onda per lasciare spazio allo speciale del TG 5 su Silvio Berlusconi), al momento la prima puntata di Temptation Island 2023 è prevista per il 26 giugno.

Al momento, però, si hanno poche informazioni su quello che andrà in onda durante l'estate gli addetti ai lavori, infatti, hanno svelato i nomi di due soli protagonisti del cast.

Qualche giorno fa, infatti, i profili social del reality-show hanno anticipato che Gabriela e Giuseppe sono concorrenti della decima edizione: i due stanno insieme da 7 anni e lei vuole mettere alla prova il compagno dopo uno "scivolone" del ragazzo.

Nel video di presentazione che è stato caricato sul web, la ragazza ha raccontato che il fidanzato si è iscritto su un'app di incontri ma per errore ha inserito il suo numero di telefono. Ancor prima che la sua dolce metà iniziasse a chattare con altre donne, Gabriela ha saputo tutto e gli ha rovinato la festa.

Attesa per l'annuncio dei fidanzati di Temptation Island

A Gabriela e Giuseppe, però, nei prossimi giorni si aggiungeranno almeno altri 10 concorrenti: salvo cambi di programma, il cast di Temptation Island 2023 dovrebbe essere composto da 6 coppie e un elevato numero di ragazzi/e single.

A proposito dei tentatori, ultimamente si è vociferato della presenza tra loro di un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

La redazione avrebbe deciso di dare un'altra possibilità a Daniele Schiavon, scelta di Giulia Quattrociocche.

I rumor che sono circolati sulla sua presunta partecipazione al reality estivo di Canale 5, invece, avrebbero causato l'esclusione di Gianluca Costantino dal gruppo dei single. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere che il gieffino sarebbe stato estromesso dal cast poco prima della partenza per la Sardegna, dove sono già iniziate le registrazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da fine giugno (o dai primi di luglio) per sei settimane.