Gabriela e il fidanzato Giuseppe sono una delle sette coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island al via il prossimo 26 giugno su Canale 5. Ancor prima dell'inizio del programma, sul web sono già spuntate alcune segnalazioni su questa coppia. In particolare, sembra che i due, a differenza di quanto dichiarato nel video di presentazione, non abbiano nessun problema. Stanno benissimo, ha riferito una utente che pare conoscerli bene.

Gabriela e Giuseppe sono una delle coppie di Temptation Island 2023

C'è grande attesa per il ritorno su Canale 5 di Temptation Island.

Dopo un anno sabbatico, il reality delle tentazioni tornerà a tenere compagnia al pubblico a partire da lunedì 26 giugno. In questi giorni, Mediaset sta mandando in onda stralci dei video di presentazione delle sette coppie protagoniste. Ce n'é una che sin da subito, ha attirato l'attenzione del pubblico. Si tratta di quella formata da Gabriela e Giuseppe. I due sono fidanzati da sette anni. Lei ha 19 anni mentre il fidanzato Giuseppe ne ha 24. Attraverso il video di presentazione, si é venuti a sapere che é stata Gabriela a scrivere a Temptation e lo ha fatto dopo aver scoperto che Giuseppe, qualche mese fa, si era iscritto ad un sito di incontri.

Segnalazione su Gabriela e Giuseppe: prime ombre sulla coppia

Le registrazioni del programma sono iniziate da qualche giorno e, ovviamente, quello che sta succedendo in Sardegna lo si scoprirà solo a partire da lunedì prossimo. Nel frattempo però, sono giunte alcune segnalazioni su alcune delle coppie protagoniste del reality.

Una è proprio quella formata da Giuseppe e Gabriela. È stata una utente a contattare la nota influencer Deianira Marzano per raccontare la sua verità su questa coppia. Ebbene, questa persona, di cui non é stato svelato il nome, ha assicurato a Deianira, di conoscere molto bene Giuseppe e Gabriela, visto che abita nello stesso paese in provincia di Napoli.

Stando alle sue parole, la coppia non avrebbe detto la verità nel video di presentazione. Insomma, questa segnalazione ha già gettato ombre su questa coppia.

Gabriela e Giuseppe non sono in crisi: 'Stanno benissimo insieme'

In particolare, questa persona, ha scritto a Deianira dicendo che non è vero che Giuseppe e Gabriela sono in crisi. "Stanno benissimo insieme" ha assicurato questa utente, che ha poi aggiunto di conoscere molto bene in particolare Gabriela. Secondo questa fonte dunque, i due starebbero facendo di tutto pur di apparire in tv. Non è neppure la prima segnalazione su una delle coppie. Qualche giorno fa, una fonte anonima aveva dichiarato che uno dei fidanzati era stato beccato mentre inviava foto sue ad altre ragazze online. Non si sa se si tratti di Giuseppe o di qualcun altro. Come non è stata divulgata l'identità del fidanzato che pare aver già deciso di mollare la fidanzata a Temptation Island.