Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con Terra Amara. L'amatissima soap turca non smette di stupire i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi mesi rivelano che ancora tanti colpi di scena dovranno arrivare. Purtroppo, la relazione tra Yilmaz e Zuleyha non avrà un lieto fine, in quanto proprio quando i due saranno sul punto di tornare ad essere una coppia felice, Yilmaz morirà tragicamente. Inaspettatamente, Demir andrà in contro a Zuleyha, chiedendole di rimanere in casa Yaman anche se non dovrà più comportarsi come la sua legittima moglie.

Spoiler Terra amara, prossimi appuntamenti: Zuleyha distrutta per la morte di Yilmaz

A causa di un fatale incidente stradale Yilmaz perderà la vita, proprio quando stava per ricostruire una nuova vita al fianco di Zuleyha. Sia Mujgan che Demir infatti, avevano deciso di concedere il divorzio ai loro rispettivi partner, così da lasciarli liberi di vivere serenamente il loro amore. Successivamente alla morte del figlioccio di Fekeli, Altun dovrà dunque rivedere i suoi progetti di vita. Stranamente, Demir deciderà di stare vicino alla mamma di sua figlia Leyla.

Dopo che avranno luogo i funerali per dare l'ultimo saluto a Yilmaz, a cui parteciperanno tutti gli abitanti di Cukurova, Zuleyha si lascerà andare alle lacrime con Demir.

Altun si sentirà di raccontare al figlio di Hunkar di quando per la prima volta incontrò Yilmaz. Zuleyha racconterà a Demir di essersi subito innamorata di Akkaya, in quanto l'aveva difesa dalle grinfie del fratello Veli. Quest'ultimo le aveva alzato le mani in mezzo alla strada per essere andata al cinema con le amiche senza il suo permesso.

Demir vuole che Zuleyha resti alla tenuta Yaman

Il racconto di Zuleyha colpirà particolarmente Demir, tanto che ne parlerà con Sevda, l'ex amante del padre. Yaman farà presente all'ex cantante che Zuleyha non gli aveva mai parlato del suo primo incontro con Yilmaz, in quanto tutte le volte che la donna pronunciava il nome del rivale, lui andava su tutte le furie.

Demir inizierà a prendere consapevolezza delle sue cattive azioni passate, cosa che lo spingerà a fare un passo avanti con Altun per aiutarla in un momento così difficile per lei.

Zuleyha ricorderà a Demir che prima della morte di Yilmaz stavano per divorziare e che dunque sarà necessario trovare una nuova sistemazione per lei e Adnan. Yaman dirà a Zuleyha che villa Yaman è anche sua e che se vorrà potrà restare in casa, pur non avendo alcun obbligo di comportarsi come sua moglie. Altun deciderà di accettare, visti i buoni rapporti che si saranno venuti a creare in casa anche con Sevda. Zuleyha e Demir inizieranno dunque ad abitare insieme, ma da separati.