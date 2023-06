Chi l'avrebbe mai detto che in Terra Amara Demir si sarebbe prodigato per salvare la vita a Yilmaz. Invece sarà proprio così. Durante le puntate della terza stagione Yilmaz rimarrà coinvolto in un grave incidente stradale e Demir, con tutta la sua forza, proverà a estrarlo vivo dalle lamiere. Ci riuscirà, ma per un pelo, perché la macchina di Yilmaz andrà a fuoco.

Demir e Züleyha assistono all'incidente in cui resta coinvolto Yilmaz

Per Züleyha la strada verso il tribunale sarebbe dovuta essere quella della felicità: finalmente avrebbe dovuto firmare le carte che segnavano la fine del matrimonio con Demir.

Purtroppo, però, quel tragitto in macchina si rivelerà l'incubo peggiore della sua vita.

Mentre sarà in macchina con Demir, poco dinanzi a loro, Züleyha vedrà Yilmaz uscire fuori strada in maniera abbastanza pericolosa e rocambolesca. Entrambi non potranno credere ai loro occhi. Appena l'auto di Yilmaz fermerà la sua corsa, Demir e Züleyha correranno a soccorrerlo, almeno per capire se il ragazzo è ancora vivo, vista la gravità della situazione.

Demir riesce a salvare Yilmaz

Demir si accerterà se il cuore di Yilmaz batta ancora e fortunatamente sarà così. Si prodigherà per liberarlo dalle lamiere, ma la situazione non sarà per niente facile. Il giovane è incastrato all'interno della macchina e in più, a causa delle ferite, perde molto sangue.

Demir proverà ad aprire lo sportello della macchina con l'ausilio di un bastone, intanto un capannello di gente si riunirà intorno alla macchina. Una di queste persone noterà che l'auto sta perdendo molta benzina, quindi c'è il rischio che la macchina prenda fuoco. Sarà una corsa contro il tempo, ma alla fine Demir riuscirà ad aprire lo sportello ea portare Yilmaz fuori dalla macchina.

Yilmaz viene portato in ospedale in fin di vita

Pochi secondi dopo la macchina di Yilmaz esploderà: Demir è riuscito a salvarlo dalle fiamme giusto per un pelo. Lui e Züleyha caricheranno Yilmaz in macchina, e lo porteranno dritto in ospedale. Yilmaz perderà veramente tanto sangue durante il viaggio e le sue condizioni di salute saranno molto gravi, nemmeno i medici saranno sicuri sul fatto che possa salvarsi.

Demir sarà sconvolto per ciò che è successo, le sue mani non faranno altro che tremare. Züleyha non riuscirà a smettere di piangere e si ritroverà con Demir al pronto soccorso ad aspettare che arrivino buone notizie in merito a Yilmaz, che si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. Sarà un brutto momento per tutti, la notizia si spargerà per tutta Çukurova e al capezzale del giovane arriveranno i suoi affetti più cari, tra cui il padre Fekeli e la moglie Müjgan.