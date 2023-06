Diversi colpi di scena accadranno in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Yilmaz Akkaya avrà modo di chiarirsi con Mujgan Hekimoglu una volta per tutte dopo aver capito che gli restano ancora poche ore da vivere.

Terra amara anticipazioni: Kerem Ali finisce in ospedale a causa di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale rivelano che Mujgan e il figlioccio di Ali Rahmet faranno pace.

Tutto inizierà quando Zuleyha e Yilmaz potranno finalmente vivere il loro amore dopo che i rispettivi partner accetteranno di concederli il divorzio. La coppia a questo punto deciderà di rimanere a vivere a Cukurova per stare più vicino ai figli Kerem Ali e Leyla che rimarranno a vivere rispettivamente in casa di Mujgan e Demir. Una felicità che durerà poco. La pediatra infatti compierà una disattenzione che metterà a repentaglio la vita di suo figlio. La giovane Hekimoglu lascerà incustodito il bambino, che cadrà a terra privo di sensi. La donna a questo punto porterà Kerem Ali in ospedale per una visita. Allo stesso tempo, Nazire avviserà Yilmaz dell'incidente.

Demir soccorre Yilmaz rimasto coinvolto in un incidente

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz si metterà alla guida della sua auto a folle velocità dato che avrà paura che Mujgan abbia fatto del male a suo figlio. Una guida spericolata che porterà l'ex meccanico a rimanere vittima di una grave incidente di cui saranno testimoni Zuleyha e Demir.

Il ricco imprenditore a questo punto metterà a repentaglio la sua vita per estrarre Yilmaz, rimasto intrappolato nella sua autovettura. Purtroppo le condizioni dell'ex meccanico appariranno appese ad un filo, se non accadesse il colpo di scena. Akkaya riaprirà gli occhi facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi cari. L'uomo chiederà di poter vedere i suoi figli e sua moglie Mujgan nonostante le cagionevoli condizioni di salute.

L'ex meccanico e la pediatra fanno pace

Behice, intanto, informerà sua nipote che Yilmaz è rimasto coinvolto in un incidente. Mujgan preoccupata non esiterà a recarsi dal marito in ospedale dove sotterreranno l'ascia da guerra. Una volta fuori dalla stanza, la donna confiderà a Fikret che la grave situazione dell'ex meccanico le ha fatto capire che il loro matrimonio era nato sotto una cattiva stella dove tutti hanno sofferto. Di conseguenza, la giovane Hekimoglu si augurerà di poter costruire un rapporto di pace con Yilmaz per il bene dei figli. Uno sogno che si infrangerà con un tragico epilogo.