Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 5 giugno alle ore 14:10 su Canale 5, Cetin verrà accoltellato da alcuni malviventi durante una rissa. Intanto, Zuleyha in carcere noterà il comportamento ostile nei suoi confronti da parte delle altre carceriere. Successivamente, il fidanzato di Gulten, con l'aiuto di Gaffur, si vendicherà degli uomini che l'hanno ferito. Nel frattempo, Yilmaz chiederà il divorzio alla dottoressa Hekimoglu ritenendola responsabile dell'arresto della signorina Altun. Infine, il giudice ordinerà che Zuleyha venga processata per tentato omicidio.

Cetin viene accoltellato durante una rissa in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Cetin verrà coinvolto in una rissa e, per difendere l'onore di Gulten e Zuleyha, litigherà con alcuni uomini che finiranno per ferirlo con un coltello. Nel frattempo, la signorina Altun verrà arrestata dai gendarmi di Adana per aver sparato a suo marito Demir lasciandolo in fin di vita. Inoltre, in carcere, la nuora di Hunkar non potrà far altro che accorgersi dei comportamenti ostili delle altre detenute nei suoi confronti.

Yilmaz chiede il divorzio alla dottoressa Hekimoglu

Successivamente, Gaffur aiuterà il fidanzato di Gulten a vendicarsi degli uomini che l'hanno accoltellato. Intanto, Yilmaz chiederà il divorzio a sua moglie Mujgan ritenendola responsabile dell'arresto di Zuleyha per averla spinta, con le sue accuse, a commettere un gesto estremo contro Demir.

Nella parte finale della puntata, Julide presenterà al giudice il capo d'accusa contro la signorina Altun per lesioni personali accidenti. Tuttavia, il giudice riterrà opportuno rifiutare la proposta del procuratore e ordinerà l'inizio del processo contro la moglie del signor Yaman per tentato omicidio.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda domenica 4 maggio, Hunkar, Fekeli e Akkaya tentano di rassicurare la mamma di Leyla e Adnan dicendole che ben presto il signor Yaman riuscirà a perdonarla. Nel frattempo, Mujgan torna a casa con suo figlio Kerem Ali e ad accoglierla trova la sua acerrima nemica in amore, Zuleyha.

La dottoressa non vuole sentire alcuna ragione e litiga con suo marito Yilmaz pesantemente. Dopodiché, la signorina Altun approfitta del trambusto per rubare l'arma da fuoco di Fekeli e recarsi a villa Yaman. A questo punto Zuleyha, disperata, spara a Demir lasciandolo in fin di vita. Infine, Hunkar confessa ad Ali Rahmet di essere pentita di aver rovinato la vita di sua nuora in questi anni spingendola a sposare suo figlio sotto un ricatto.