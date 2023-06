Le nuove puntate di Terra amara che andranno in onda mercoledì 7 e giovedì 8 giugno vedranno al centro delle scene ancora le vicende di Zuleyha, in carcere per aver sparato a Demir. La donna si troverà a dover subire le angherie delle detenute e, esasperata da una di loro, arriverà a minacciarla con il coccio di una brocca. Nel frattempo, Demir uscirà dal coma, ma non avrà intenzione di aiutare la moglie con una sua dichiarazione. Al contrario, si recherà in carcere e ascolterà una conversazione tra Yilmaz e Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha in carcere subirà le provocazioni delle detenute

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno raccontano che per Zuleyha i primi giorni di detenzione in carcere saranno molto difficili. La donna non farà altro che vedere le altre detenute in compagnia dei loro bambini e soffrirà molto per questo. Le sue compagne di cella, inoltre, la maltratteranno tanto da portarla all'esasperazione. Dopo l'ennesima provocazione, Zuleyha romperà una brocca e minaccerà una delle detenute puntandoglielo alla gola. Nel frattempo, Yilmaz farà di tutto per difendere la sua ex fidanzata e supplicherà Julide di impegnarsi a trovare un modo per aiutarla. Anche Hunkar sarà dalla parte di sua nuora e si renderà conto della grande sofferenze vissuta dalla donna.

Anticipazioni puntate di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno

Nelle puntate di Terra amara in onda mercoledì e giovedì, Zuleyha sarà ancora al centro delle trame. Mentre la donna affronterà la dura detenzione, Demir si sveglierà dal coma e Hunkar si sentirà sollevata. La donna proverà a convincere suo figlio a fare una dichiarazione al giudice in modo da far scagionare sua moglie, ma lui non vorrà saperne.

Un informatore, inoltre, dirà a Yaman che Yilmaz non ha mai lasciato sola Zuleyha e si recherà in carcere per vedere con i suoi occhi. Qui Demir assisterà alla conversazione tra sua moglie e Yilmaz, e vedendo i loro atteggiamenti continuerà a pensare di essere tradito.

Demir separerà ancora una volta Zuleyha dai suoi bambini

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, Hunkar porterà Leyla e Adnan a fare visita alla loro madre in carcere.

Per Zuleyha sarà un'emozione immensa poter riabbracciare i bambini ma quando dovrà separarsene il dolore sarà insopportabile. Nelle prossime puntate ci sarà anche spazio per Hatip che non riuscirà a credere che Naciye abbia ridato i soldi del debito a Gaffur. L'uomo si sentirà tradito da sua moglie e andrà a sfogarsi da Sermin. La cugina di Demir, però, sarà molto chiara con Haitp: se non divorzierà da sua moglie non potranno vedersi mai più.