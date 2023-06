Terra amara non smette di stupire e le anticipazioni annunciano che quello che ora sembra un amore impossibile, diventerà qualcosa di concreto. Zuleyha e Demir saranno felici insieme e si ameranno reciprocamente, come non era mai accaduto prima. I due vivranno dei momenti da sogno, tanto che Demir chiederà alla moglie di sposarlo nuovamente e partiranno in luna di miele. Zuleyha sarà al settimo cielo e dedicherà parole d'amore importanti al marito.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha si scoprirà innamorata di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia permettono di fare un salto nel futuro, e vedere cosa succederà tra Zuleyha e Demir.

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, i due sono più lontani che mai e la signora Altun sembra odiare profondamente il marito, che dopo averla umiliata le ha tolto persino la gioia di vedere i suoi bambini. Non sarà sempre così e con il passare del tempo le cose si capovolgeranno. A Cukurova cambieranno molte cose e dopo la morte di Hunkar i protagonisti dovranno dire addio anche a Yilmaz, che perderà la vita in un incidente. Per Zuleyha sarà un duro colpo visto che perderà l'uomo che ama proprio a un passo dal costruirsi una vita con lui, ma accanto a sé ci sarà sempre Demir che la sosterrà e le darà un posto importante nell'azienda, pur non stando più insieme a lei.

Anticipazioni prossime puntate: Demir farà di nuovo la proposta di matrimonio a Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara Zuleyha soffrirà per la mancanza di Yilmaz, ma potrà contare sempre su Demir. Il signor Yaman dimostrerà di essere cambiato nel tempo e Zuleyha inizierà a innamorarsi follemente di lui, tanto che a un certo punto i due protagonisti torneranno a essere una coppia.

Questa volta nessuno imporrà nulla all'altro e Zuleyha sarà felice con Demir e i loro bambini. In questo periodo molto positivo, Yaman e la moglie lasceranno Adnan e Leyla a Sevda per trascorrere un po' di tempo da soli. In questa occasione Demir chiederà a Zuleyha di sposarlo di nuovo, questa volta senza costrizioni, e le donerà un anello.

I due coniugi faranno progetti per il futuro e organizzeranno una luna di miele.

Demir e Zuleyha in luna di miele si scambieranno importanti parole d'amore

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir e Zuleyha staranno insieme e saranno felici come non mai. Yaman non riuscirà a credere quando la donna, che ha rincorso per tutta la vita, gli dichiarerà il suo amore e la sposerà un'altra volta. Zuleyha e il marito si prometteranno amore, decisi a recuperare tutto il tempo perso a causa delle incomprensioni passate. "Amarti prima era la mia maledizione, ora è la mia benedizione", dirà Demir a Zuleyha, che ricambierà i suoi sentimenti con dolci parole. La signora Altun dirà al marito che per lei la cosa più importante è stare insieme a lui, non importa dove.