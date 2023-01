Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, una brutta notizia incomberà sulla vita di Züleyha e Demir. Durante l'intervento chirurgico a cui verrà sottoposta la ragazza dopo l'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta, i medici riusciranno a salvare la sua vita, ma non quella del bambino che porta in grembo. Demir sarà disperato: il sogno suo e di Züleyha di allargare la famiglia è stato spezzato per sempre.

Tutta Çukurova in ansia per Züleyha

Tutta Çukurova verrà a conoscenza dell'incidente in cui è rimasta coinvolta Zûleyha e dell'operazione chirurgica a cui verrà sottoposta per provare a salvare la sua vita e quella del bambino che porta in grembo.

Tutti arriveranno in ospedale per avere sue notizie: ci saranno Sermin e Sevda, e soprattutto quest'ultima sarà disperata per la povera Züleyha, visto il rapporto quasi materno che si è creato fra loro.

Sevda sarà ancora più disperata quando Sermin le dirà che Züleyha aveva appena saputo di essere in attesa del suo terzo figlio.

Demir al capezzale della moglie

Anche Demir arriverà in ospedale e sarà agitato per tutto quello che sta accadendo alla sua amata. Sevda proverà a calmarlo, ma non sarà una situazione facile. Proprio in quel momento i medici usciranno dalla sala operatoria: l'operazione di Züleyha è andata bene, l'emorragia è stata bloccata, evitando di conseguenza dei gravi danni al cervello.

Secondo i medici si riprenderà molto presto.

Per quanto riguarda il bambino che porta in grembo, invece, non ci saranno buone notizie: Züleyha l'ha perso.

Demir scopre che Ümit ha salvato la vita a Züleyha

Demir rimarrà scioccato: il suo sogno d'amore e di famiglia con Züleyha ha perso un pezzo molto importante. Nonostante il momento sfortunato, Demir sarà consapevole del fatto che ora deve pensare solo Züleyha e alla sua ripresa.

Il giovane ringrazierà il medico per ciò che ha fatto per Züleyha e per averle salvato la vita, ma lui gli dirà che in primis deve ringraziare Ümit, visto che è stata lei ad allertare i soccorsi e a portare la moglie in ospedale.

Fekeli fa arrestare Fikret

Anche Fekeli verrà a sapere dell'accaduto, andrà in ospedale e avrà modo di parlare con la polizia.

Gli verrà comunicato che Züleyha è uscita fuori strada con la sua auto a causa di una tanica d'olio che è stata rovesciata apposta in mezzo alla strada.

Fekeli penserà subito che sia stato Fikret a compiere questo gesto. Avrà modo di parlare con lui, gli esporrà la questione, ma Fikret si dichiarerà innocente. Fekeli, però non crederà alla sua incolpevolezza, così andrà dalla polizia e denuncerà il nipote per ciò che è accaduto a Züleyha e la polizia arresterà Fikret per tentato omicidio.