In Terra Amara una notizia sconvolgerà gli animi di Çukurova: Hatip è stato trovato morto e a ucciderlo sono stati probabilmente gli uomini di Ankara. Sarà Çetin a portare la notizia a Villa Yaman e tutti saranno sconvolti, compreso Gaffur, ovvero l'assassino di Hatip.

Züleyha torna in ospedale dopo il tentato omicidio

Una notizia potrebbe presto sconvolgere la vita della tenuta Yaman, quando tuti saranno intenti ad accogliere nuovamente a braccia aperte Züleyha nella villa. La ragazza è stata ricoverata alcuni giorni per via delle ferite da arma da fuoco che le ha inferto Müjgan.

Tornerà a casa insieme a Demir e tutti la accoglieranno a braccia aperte, e la ragazza non vedrà l'ora di poter abbracciare nuovamente i suoi figli.

Çetin arriva con brutte notizie

Intanto nel giardino ci saranno al lavoro Gaffur e Saniye. Lui sarà più pensieroso del solito e la moglie non saprà spiegarsi il perché. A un certo punto arriverà Çetin e avrà una notizia molto urgente da dare a Hünkar. Çetin annuncerà che Hatip è stato trovato morto nel bosco e a quanto pare a ucciderlo sarebbero stati alcuni uomini di Ankara.

Gaffur farà finta di essere sorpreso, questo perché in realtà è stato lui a uccidere Hatip. Visto che Hatip è il presidente della camera di commercio, Çetin inviterà Demir a una riunione urgente per capire come muoversi.

La reazione esagerata di Gaffur

Gaffur sarà sotto shock, anche perché per un attimo temerà di essere scoperto, per questo avrà la testa fra le nuvole. Si arrabbierà anche con Gülten quando la ragazza inizierà a sospettare che a ucciderlo non siano stati gli uomini di Ankara: "Che cosa stai dicendo Gülten, stai nuovamente blaterando e facendo delle domande stupide".

Gaffur fuggirà via, e lascerà Gülten e Saniye piene di dubbi: le due non riusciranno a capire perché Gaffur sia così interessato al delitto di Hatip. Saniye vorrà vederci chiaro, così seguirà il marito: per lei ha reagito in maniera troppo esagerata alla notizia della morte di Hatip.

Il confronto tra Saniye e Gaffur

Per Saniye è assurdo che Gaffur si arrabbi così tanto per il delitto di un uomo che l'ha truffato e gli estorto un sacco di soldi, ma Gaffur proverà a rassicurarla: "Hatip era il diavolo in persona ed è arrivata la giusta punizione, non mi dispiace per niente".

Per Saniye non sarà una spiegazione sufficiente e non capirà perché Gaffur se la prenda così tanto contro gli uomini di Ankara. Una situazione surreale, ma in qualche modo Gaffur riuscirà a divincolarsi da tutte le accuse. Saniye lascerà andare il marito, ma per lei non finirà qui: il fatto che il marito balbetti significa che sta nascondendo qualcosa e presto lo scoprirà.